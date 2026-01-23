Чому фольга має блискучу та матову сторони. Як правильно її використовувати

Відмінність між сторонами не лише зовнішня, вони мають різні властивості

Сучасні господині активно використовують на кухні фольгу — і для приготування і для зберігання продуктів. Фольга має дві сторони — блискучу та матову, і вони мають різне призначення.

"Телеграф" розповідає, чому фольга має різні за блискучістю сторони та як її правильно використовувати. Знання цього нюансу допоможе отримати від фольги максимум користі.

Чому фольга має різні сторони

Це є результатом технології виробництва: під час прокатування металевих листів одна сторона контактує з валиками, стаючи гладкою та блискучою. Інший бік фольги залишається матовим.

Фольга

Однак відмінність між сторонами не лише візуальна. Властивості різних поверхонь фольги також відрізняються. Блискуча сторона відбиває тепло, а матова — краще його поглинає.

Як правильно використовувати фольгу для запікання

Для того, щоб продукти запеклися швидше, їх краще класти на блискучу сторону. Якщо ви загортаєте їх, матова сторона має бути зверху. Так тепло поглинатиметься ефективніше, а страва готуватиметься рівномірніше.

Риба, запечена на фользі

Для сухих та нежирних продуктів краще обирати блискучу сторону, щоб уникнути пригорання. Для жирних — матову, адже вона краще вбирає надлишкове тепло.

При випіканні виробів з дріжджового або листкового тіста, їх краще класти на блискучий бік. Це допоможе зробити випічку більш повітряною.

А ось при запіканні овочів та фруктів, кладіть їх на матову сторону фольги, або загортайте таким чином, щоб блискуча сторона була зверху. Це збереже у страві максимум вітамінів.

