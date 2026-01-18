Зачем на вашей куртке "погоны". Об этом никто не догадывается

90% людей почему-то их не используют

Многие из нас ежедневно надевают верхнюю одежду, не задумываясь о назначении ее мелких деталей. Одними из самых загадочных "забытых" функций остаются бантик на женских трусах или же узкие полоски ткани на пуговицах, расположенные на плечах — так называемые погоны или хлястики.

Оказывается, это не просто декоративный элемент в стиле милитари, а гениальное инженерное решение, которое упрощает жизнь и в 2026 году. "Телеграф" раскрыл их первоначальное назначение.

Зачем "погоны" на куртках

Первоначально хлястики появились на военной форме, чтобы удерживать ремни сумок, патронташей или биноклей. В современном гардеробе их прямое назначение осталось прежним, но адаптировалось под городские реалии.

Если вы носите сумку на плече или рюкзак, проденьте ремень под расстегнутый хлястик и застегните пуговицу. Это намертво зафиксирует ремень: он не будет соскальзывать при ходьбе, даже если ткань куртки очень гладкая, а ваши руки заняты телефоном или кофе.

Также они имеют и другие практические применения:

Фиксация шарфа. Продев объемный шарф через плечевые хлястики, вы можете быть уверены, что он не развяжется и не улетит при сильном порыве ветра.

Удержание головного убора. В помещении под хлястик можно временно продеть снятый берет или легкую шапку, чтобы освободить руки.

Вы сможете использовать возможности своей одежды на 100%.