Зачем жевать гвоздику и как проверить, свежая ли она

Такую рекомендацию можно часто увидеть в интернете

Гвоздика – распространенная ароматическая специя, которую используют на кухне. Однако часто можно услышать совет жевать сухие бутоны гвоздики.

"Телеграф" рассказывает, для чего это делают. Гвоздика – это высушенные нераскрытые бутоны (цветочные почки) тропического вечнозеленого дерева Syzygium aromaticum (гвоздичное дерево) семейства миртовых. Эта популярная специя имеет жгучий вкус и сильный аромат.

Гвоздика

Гвоздика содержит эвгенол — органическое соединение, обладающее сильным антисептическим действием. Поэтому бутоны используют также в медицине (стоматологии) и парфюмерии.

Интернетом "гуляет" совет жевать сухие бутоны гвоздики. Это советуют делать, чтобы освежить дыхание. Пряный запах гвоздики устраняет неприятный запах изо рта.

Как определить качественную гвоздику

Однако так работает только свежая гвоздика, из которой еще не выветрились эфирные масла. Такие бутончики обладают сильным ароматом, но есть более надежный способ определить, сохранились ли в них эфирные масла.

Для определения качества гвоздики бутончик надо бросить в подсоленную воду. Он должен утонуть или плавать вертикально, соцветием вверх. Если гвоздика горизонтально лежит на поверхности воды, эфирных масел в ней почти не осталось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в зубную пасту добавляют фтор. Непосредственно для чистки зубов этот компонент не нужен.