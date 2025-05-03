Познакомились и исчезли друг для друга на 4 года: как выглядит вдова погибшего главы МВД Монастырского

Политик был семьянином и отцом двух мальчиков

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который погиб в авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года и сейчас покоится на Байковом кладбище в Киеве, был семейным человеком, однако предпочитал не афишировать свою личную жизнь.

Покойный глава МВД состоял в счастливом браке с супругой Жанной Монастырской и был отцом двоих замечательных детей. "Телеграф" делится подробностями о вдове Дениса Монастырского и как она выглядит.

Жанна Монастырская — что о ней известно

Жанна Викторовна Монастырская родилась 23 января 1985 года (сейчас ей 40 лет) в городе Хмельницкий. Образование получила в двух учебных заведениях: с 1989 по 2000 год обучалась в Областном лицее-интернате, а с 2002 по 2007 год окончила Хмельницкий университет управления и права.

В интервью ТСН Жанна рассказывала, что была знакома с будущим мужем еще до учебы в университете, но потом их связь оборвалась на четыре года. "Объединила нас все же культурная деятельность. Мы вместе писали книгу о культурных достопримечательностях города Хмельницкий. Вот тогда и было познание друг друга и понимание того, что у нас много общих интересов и взглядов", — поделилась женщина.

Жена покойного Дениса Анатольевича начала профессиональный путь как преподаватель, затем стала доцентом Хмельницкого института управления и права. По данным 2018 года, Жанна Монастырская — главный специалист отдела представительства и судебно-аналитической работы в Управлении правового обеспечения Государственного бюро расследований (ГБР).

Известно, что супруги вместе растили двух сыновей — Павла и Михаила. В интервью Жанна тепло отзывается о муже как о самом лучшем отце. Вместе они много путешествовали, любили активный отдых. "Были походы в лес с разжиганием костра, походы на байдарках, в горы. Оба сына очень похожи на отца. Это замечается в чертах характера, в словах, поведении, облике", — делилась вдова Монастырского.

После трагической авиакатастрофы Монастырская присоединилась к созданию документального проекта "Незавершенный полет", который был посвящен жизни и профессиональной деятельности ее мужа. "Он мне приснился только раз после этой катастрофы. Это, пожалуй, очень символично, потому что это было 24 февраля 2023 года. Был очень короткий сон, но самое главное, что в сне от него прозвучала фраза "Все будет хорошо". Я это расцениваю по отношению к нашей стране", — рассказывала Жанна Викторовна в докфильме "БОРТ 54".

Вдова главы МВД ведет непубличный образ жизни. Своего погибшего мужа Жанна считает героем. В июне 2024 года стало известно, что после своей гибели Денис Монастырский выиграл суд у "вора в законе".