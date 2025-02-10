Сергей Вячеславович Стерненко: досье, биография

У віці 18 років Сергій Стерненко очолив одеський обласний осередок "Правового сектору"

Дата рождения: 20 марта 1995 года (29 лет)

Место рождения: село Садовое в Одесской области, Украина

Кто такой: активист, волонтер, украинский общественный деятель, бывший лидер одесского "Правого сектора"

Национальность: украинец

Семейное положение: помолвлен

Знак Зодиака: Рыбы

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Сергей Стерненко — известный общественный деятель и волонтер. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украину, Сергей Стерненко присоединился к территориальной обороне Киева. Он ведет популярный YouTube-канал и активно занимается сбором средств на нужды ВСУ.

В частности, Стерненко организовал программу "Небесный русорез", собрав около 70 миллионов гривен на дроны, предназначенные для уничтожения российских разведывательных беспилотников.

При этом Сергей Стерненко был фигурантом сразу нескольких уголовных дел и даже сидел в СИЗО. Многие считают его примером для подражания, однако есть и те, кто с недоверием относится к его неоднозначной личности.

Образование

Родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области. В 2016-м получил высшее образование по специальности "Правоведение" в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Через три года окончил Одесский национальный университет им. Мечникова.

Также учился на магистратуре Института международных отношений КНУ им. Шевченко по специальности "Международное право".

Семья и личная жизнь

Известно, что отец Сергея Стерненко военный — он бывший пограничник, а мать – учительница. Все детство и юность он провел в Одесской области. Стерненко ведет здоровый образ жизни и занимается дзюдо. До последнего жил в Одессе, но после серии покушений, которые были совершены на него, переехал в Киев.

30 ноября 2024 года Сергей Стерненко публично объявил о помолвке со своей девушкой Натальей Усатенко. Он опубликовал фото, на которой он и Наталья стоят на фоне Софийского собора в Киеве и держатся за руки.

О Наталье Усатенко в настоящее время известно немного. По информации журналистов сайта OBOZ.UA, девушка является уроженкой Донецкой области.

Также об Усатенко известно, что в свое время она работала в пресс-службе исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Евромайдан и Правый сектор

В январе 2014 года Стерненко присоединился к Евромайдану в Одессе, а затем и возглавил его. Активно участвовал в Революции Достоинства в Киеве. Он принимал непосредственное участие в противостояниях на улице Грушевского в столице 20 февраля 2014 года.

После создания 5 февраля 2014 в Одессе "Правого сектора" в возрасте 18 лет Сергей Стерненко сначала возглавил одесскую, а через пару месяцев уже и областную ячейку организации.

Являлся непосредственным участником и организатором закрытия наркоточек по реализации спайса в Одессе. Уже 30 сентября 2014 года принимал участие вместе с другими активистами в "мусорной люстрации" Нестора Шуфрича, приехавшего в Одессу на заседание партии "Оппозиционный блок".

По инициативе Стерненко было сорвано около 20 концертов российских и украинских поп-звезд, которые поддержали оккупацию Крыма и выступали там или на оккупированном Донбассе. В частности, не удалось выступить в Одессе Ани Лорак, Светлане Лободи, Ирине Билык и Константину Райкину.

31 августа 2016 года члены "Правого сектора" во главе со Стерненко проткнули колёса автомобилю, принадлежащему сыну священника Украинской православной церкви Московского патриархата за то, что тот укрепил на своём автомобиле флаг Российской империи, а владельца автомобиля избили и сдали полиции.

В начале 2017 года Стерненко ушел из "Правого сектора" и BBC он говорил, что эта организация перестала развиваться.

18 ноября 2017 года Сергей Стерненко был одним из участников акции против застройки части территории Городского сада Одессы – Летнего театра. Сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в организации массовых беспорядков во время акции против застройки.

Позже Одесский Приморский районный суд избрал активисту меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 600 тыс. гривен. Сумму залога внес глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, но апелляционный суд залог отменил, приняв решение о личном обязательстве.

В апреле 2018 года создал в Одессе Общественную организацию "Неравнодушные".

Нападения на Стерненко

На Сергея Стерненко нападали трижды и все три нападения произошли в Одессе в течение февраля-мая 2018 года. Третий эпизод закончился трагически — от удара его ножа 25 мая 2018 г. погиб один из напавших на него мужчин.

Первое нападение на Сергея Стерненко произошло 7 февраля 2018 в Одессе в подъезде его дома. На него набросилось несколько злоумышленников, которые сильно избили парня. После нападения он неделю пролежал в больнице и затем просил о государственной охране в полиции, но ему отказали.

Второе нападение произошло 1 мая 2018 в Одессе. Во дворе дома Стерненко нападавший выстрелил несколько раз из травматического пистолета ему в область шеи сзади.

Злоумышленник был задержан на месте преступления — им оказался ранее судимый за разбой Абзал Байкумашев. Сергей Стерненко чудом выжил. В 2023 году преступник получил 10 лет лишения свободы.

Третье нападение на Сергея Стерненко произошло 24 мая 2018 в Одессе. Один из двух нападавших, Иван Кузнецов, житель города Черноморское, был ранен ножом в сердце и живот. От полученных ножевых ранений он умер. После этого СБУ возбудила дело против Стерненко по факту убийства Кузнецова.

По данным СБУ, экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова. Однако он так и не сел в тюрьму. В комментарии skrypin.ua Стерненко заявлял, что смог отобрать нож у нападающих, при этом во время стрима, который он вёл с места происшествия, он неоднократно подчёркивал, что успел достать собственный нож.

Уголовное преследование

Сергей Стерненко – фигурант нескольких громких дел. Первый эпизод, по которому суд первой инстанции в феврале 2021 года приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, касается похищения и пыток руководителя одесского отделения партии "Родина" Сергея Щербича в апреле 2015 года.

За несколько дней до того, как Щербич должен был получить мандат депутата одного из райсоветов Одесской области, его вызвали на встречу, увезли в неизвестном направлении с мешком на голове, избивали и требовали отказаться от депутатства. Следствие утверждало, что среди напавших на Щербича, якобы был именно Сергей Стерненко.

Его обвинили в разбойном нападении, незаконном хранении огнестрельного оружия и похищении человека. Стерненко отправили в СИЗО, но затем перевели его на круглосуточный домашний арест.

Сам Стерненко все эти обвинения неоднократно отрицал и называл дело сфабрикованным. Апелляционный суд, пересмотревший приговор суда предыдущей инстанции, пришел к выводу, что потерпевший Щербич хаотично менял свои показания. Стерненко признали виновным по статьям 146 и 263 Уголовного кодекса Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условного срока.

Другое громкое дело в отношении Сергея Стерненко касается обвинения в умышленном убийстве в 2018 году. В том году на Стерненко совершили три нападения, во время последнего из них, 28 мая, он смертельно ранил одного из нападавших – Ивана Кузнецова.

Как рассказывал сам Стерненко, на него и его девушку в тот день напали двое мужчин, и во время столкновения он вынужден был обороняться.

В конечном итоге один из нападавших Иван Кузнецов скончался от ножевых ранений, а второй — Александр Исайкул — получил ножевое ранение, но смог убежать.

Прокуратура выдвинула активисту обвинение в умышленном убийстве – по данным следствия, Стерненко побежал за раненым Кузнецовым и нанес еще несколько дополнительных ранений, от одного из которых тот и скончался.

Сам активист утверждает, что раны наносил только во время нападения. Все свои действия он называет необходимой самообороной.

21 января 2021 года суд отменил домашний арест и освободил Стерненко под личное поручительство народного депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.

Награды

Медаль "За жертвенность и любовь к Украине" от Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата