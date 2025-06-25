Любили тусовки и вульгарные образы: как выглядели дочери "отсидевшего" экс-премьера Лазаренко и где они сейчас

Пока папа "сидел", девушки развлекались в ночных клубах

Павел Лазаренко — бывший премьер-министр Украины, создавший газовую монополию, которая принесла огромный ущерб экономике страны. Свое детство и молодость политик провел на Днепропетровщине (сейчас Днепровщина), а в 90-х стал одним из самых влиятельных политиков. Он дважды женат и сейчас живет в США.

В первом браке с Тамарой Бровко у Лазаренко появилось трое детей — Александр и близняшки Екатерина и Олеся. Девушки переехали из Украины в США после того, как их отец бежал из страны на фоне обвинений в "хищении государственного имущества в особо крупных размерах". Он отправился в Америку за политическим убежищем, но и там его обвинили в финансовых махинациях.

Екатерина и Леся Лазаренко: фото

Пока Лазаренко отбывал наказание в тюрьме Лос-Анджелеса, его дочки смело выкладывали в сеть фото с тусовок в Америке и европейских курортов. Стоит отметить, что девушки были очень похожи между собой и даже любили один стиль в одежде.

На веселых мероприятиях Катя и Леся выглядели очень откровенно, а на некоторых из них даже вульгарно:

Кадры с дочерьми Лазаренко активно распространяли СМИ еще в 2012 году, когда скандальный политик собирался выходить на свободу. Как сейчас выглядят Леся и Екатерина в США, и чем они занимаются — неизвестно.

Слева - мама девушек Тамара Бровко Старший сын Павла Лазаренко - Александр

Второй брак и еще 3 детей

Ранее "Телеграф" писал, что во втором браке с переводчицей Оксаной Циковой у Лазаренко родились сыновья Иван и Антон, а позже еще один ребенок. Сегодня о наследниках бывшего украинского политика ничего не известно.