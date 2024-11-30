Стерненко объявил о помолвке. Кем является избранница известного активиста (фото)

Активист опубликовал фотографии на своих страницах в соцсетях

Известный украинский общественный активист, волонтер и блогер Сергей Стерненко публично объявил о помолвке со своей девушкой Натальей Усатенко.

Об этом он написал в Telegram. Он опубликовал фото, на которой он и Наталья стоят на фоне Софийского собора в Киеве и держатся за руки.

Еще одну фотографию Стерненко опубликовал на своей странице в Instagram. Там он вместе с Натальей прогуливается по территории Софийского собора.

"Обручились. Спасибо тебе за то, что всегда со мной в самые трудные моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю", — написал активист.

О Наталье Усатенко в настоящее время известно немного. По информации журналистов сайта OBOZ.UA, Наталья является уроженкой Донецкой области — в 2019 году автомобиль, которым она управляла, был остановлен полицейскими. Правоохранительные органы тогда заявляли, что машина числилась за одним из благотворительных фондов и разыскивалась прокуратурой за якобы правонарушения в сфере экономики. Однако там не уточнили, о чем именно идет речь.

Также об Усатенко известно, что в свое время она работала в пресс-службе исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Сергей Стерненко обратился к главкому ВСУ Александру Сырскому и рассказал, кто "слил" его персональные данные.