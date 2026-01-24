Гороскоп на 25 января: Весы расставят точки в отношениях, а Скорпионы — в денежных вопросах

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 25 января

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 25 января, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака 25 января почувствуют, что пришло время закрыть старые вопросы. Разговоры с близкими могут коснуться давних событий и помогут многое понять и расставить по своим местам.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В личной сфере у Тельцов завтра возможны важные, но спокойные разговоры. День подходит для домашних дел и планирования расходов. Только делайте все без спешки.

Близнецы (21.05-21.06)

Воскресенье принесет Близнецам больше общения, чем хотелось бы. Всплывут старые темы и обещания. Информации может быть слишком много, поэтому лучше ограничить контакты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Выходной у Раков будет наполнен воспоминаниями. Прошлые чувства могут напомнить о себе, помогая освободиться от накопленных обид. Не бойтесь возвращаться мысленно назад, если это помогает поставить точку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день заставит задуматься о нереализованных желаниях. Полезно честно ответить себе, что радует, а что давно утратило смысл. Финансовые мысли могут крутиться вокруг отложенных покупок.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У Дев воскресенье пройдет под знаком порядка. Мелкие дела потребуют внимания, а финансы подтолкнут к подсчетам. В отношениях возможны важные разговоры без лишних эмоций.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Завтра Весам дадут знать о себе старые обещания или недосказанность. В личной жизни вероятны важные обсуждения того, что долго откладывалось. Пора поставить точки в серьезных вопросах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день Скорпионам потребуется закрыть незавершенные денежные вопросы. Потребность в личных границах усилится, а уединение или короткая поездка помогут восстановить силы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Представители этого знака задумаются о будущем. Старые идеи и планы могут потребовать доработки. Финансовые мысли могут быть связаны с поездками или сменой обстановки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов даже в день отдыха мысли будут возвращаться к обязанностям и незавершенным делам. В отношениях с партнером появится больше сдержанности, но без отдаления и напряжения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Воскресенье принесет Водолеям желание вырваться из привычной среды. Появятся новые возможности, связанные с доходами. Вечером следует рассчитывать на неожиданную и приятную встречу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Финансовые мысли у Рыб завтра будут фоновыми и спокойными. В отношениях захочется тихого и доверительного общения. День подходит для отдыха и размышлений.