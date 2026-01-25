Лошадей били и заставляли таскать бревна на фестивале на Прикарпатье. И это уже не первое такое мероприятие (фото, видео)

Мнения украинцев разделились

В селе Пороги Ивано-Франковской области был организован конный фестиваль. Во времямероприятия животных заставляли тянуть огромные бревна на скорость, подгоняя их плетьми и громкими криками — такое поведение вызвало волну возмущения в сети.

Организации по защите прав животных уже обратились в полицию с соответствующими заявлениями. Об этом пишут в одной из соцсетей.

Из чего возник скандал

"На днях в селе Пороги в Прикарпатье прошел фестиваль, во время которого животных заставляли тянуть огромные бревна. Многих возмутило такое поведение, организации UAnimals и URSA готовят заявления в полицию", — говорится в сообщении.

Правоохранительные организации уже обратились в полицию

Организатор мероприятия Марьяна Середюк призвала людей присоединяться к мероприятию. По ее словам, фестиваль организован с целью сбора средств для ВСУ.

Как отреагировали соцсети

Пользователи сети разделились на два лагеря. Некоторые пишут, что это позорное поведение людей. А некоторые объясняют, что это лошади-тяжеловозы, выведенные для перевозки грузов и тяжелых работ, и никакого издевательства здесь нет, а такие "упражнения" даже полезны для животных.

Один из "заездов" на фестивале

"Это точно больные люди, как это может доставлять удовольствие…???";

"Я думаю, что только мужиков, могли и сами потянуть ту колоду";

"На первом видео это конь обычный, не тяжеловоз. На втором, это он но еще молодой. Не понимаю я такого издевательства над животными";

Сообщения пользователей

"Животные созданы для человека помощи ему. А до чего дошел человек? Ужасно на это смотреть";

"Это издевательство, однозначно", — пишут в комментариях.

Некоторых украинцев возмутило обращение с животными на фестивале

Однако нашлись люди, которые высказывали другое мнение. Они, напротив, поддерживали такие действия.

"Походу здесь никто не видел настоящую лошадиную гонку. Как их там хлыстом лупят, как кони прихорят к финишу подорванные и в будущем инвалиды! После гонки лошадьми разве и любуются, потому что на большее они уже не способны. На жокеев никто не хочет написать заявления???";

"Эти лошади без работы сдохнут, а не от работы! Это лошади тяжеловозы!"

"Если эта порода действительно для работы, то действительно дали бы перевозить грузы, выполнять ту работу, но заставлять ради шоу таскать бревна, где люди кричат, все тянут за повозья…это стресс для животного! Тяжеловоз он или нет.. только дурак этого не понимает";

"В зимний период лошадей почти не эксплуатируют, и лошадь стоит, кормится и становится буйной. Как кто-то выше написал может и ударить копытом. Содержание лошадей это тонкая специфика, и нельзя некомпетентным людям давать советы";

"Согласна с тем, что есть хозяева лошадей. Да и эти лошади стоят соответственно. Так что их владельцы знают, что можно, а что нет… Хотя выглядит все по дикарски", — отмечают пользователи.

Фестиваль вызвал оживленные обсуждения в соцсетях

Это не первый такой фестиваль на Прикарпатье

Стоит отметить, что это не первый фестиваль в Ивано-Франковской области. В течение 2025 года в регионе было проведено по меньшей мере три подобных мероприятия.

В частности, в феврале, в селе Космач, что на Косовщине, состоялось благотворительное мероприятие под названием "Фестиваль бутинаров". Во время мероприятия был организован сбор средств на поддержку ВСУ. Однако, несмотря на благородную цель, обращение с животными было соответствующим.

"Фестиваль бутинаров" на Косовщине

Летом был проведен трехдневный фестиваль "Огир-Фест". Там собрались любители лошадей, гуцульских традиций и хорошего ярмарочного духа со всей Украины.

Соревнования на "Огир-Фесте". Фото Информатор

А осенью фестиваль "Сила коней Гуцульского края" был проведен в прикарпатском селе Белые Ославы на Надворнянщине. Организаторы уверяли, что посетителей ждут "сила, мощь, дух соперничества и незабываемая атмосфера традиций Прикарпатья".

Фестиваль села Белые Ославы

