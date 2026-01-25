Коней били і змушували тягати колоди на фестивалі на Прикарпатті. І це вже не перший такий захід (фото, відео)

Думки українців розділились

В селі Пороги Івано-Франківської області організували кінний фестиваль. Під час заходу тварин змушували тягти величезні колоди на швидкість підганяючи їх батогами та голосними криками — таке поводження викликало хвилю обурення в мережі.

Організації по захисту прав тварин вже звернулись до правоохоронців з відповідними заявами. Про це пишуть в одній із соцмереж.

З чого виник скандал

"Днями у селі Пороги на Прикарпатті пройшов фестиваль, під час якого тварин змушували тягти величезні колоди. Багатьох обурило таке поводження, організації UAnimals та URSA готують заяви до поліції", — йдеться в повідомленні.

Правохоронні організації вже звернулись до поліції

Організаторка заходу Мар’яна Середюк закликала людей долучатись до заходу. За її словами, фестиваль організований з метою збору коштів для ЗСУ.

Як відреагували соцмережі

Користувачі мережі розділились на два табори. Дехто пише, щоо це ганебна поведінка людей. А дехто пояснює, що це коні-ваговози, виведені для перевезення вантажів та важких робіт, і жодного знущання тут немає, а такі "вправи" навіть корисні для тварин.

Один із "заїздів" на фестивалі

"Це точно хворі люди, як це може приносити задоволення…???";

"Я думаю ,що тільки мужиків ,могли і самі потягнути ту колоду";

"На першому відео це кінь звичайний, не вагоновоз. На другому, це він ,але ще молодий. Не розумію я такого знущання над тваринами";

Дописи користувачів

"Тварини створені для людини допомоги їй. А до чого дійшла людина? Жах на це дивитися";

"Це знущання, однозначно", — пишуть в коментарях.

Декого з українців обурило поводження з тваринами на фестивалі

Проте, знайшлись люди, які висловлювали іншу думку. Вони, навпаки, підтримували такі дії.

"Походу тут ніхто не бачив справжні кінськи перегони. Як їх там хлистом лупашуть, як коні прихорять до фінішу підірвані і в майбутньому інваліди! Після перегонів конями хіба і любуються, тому що на більше вони вже не здатні. На жокеїв ніхто не хоче написати заяви???";

"Ці коні без роботи здохнуть а не від роботи! Це коні ваговози!"

"Якщо ця порода дійсно для роботи, то дійсно дали б перевозити грузи,виконувати ту роботу, але заставляти заради шоу тягати ті колоди, де люди кричать, всі тягнуть за повозу…це стрес для тварини! Ваговоз він чи ні..тільки дурак цього не розуміє";

"В зимовий період коней майже не експлуатують, і кінь стоїть, годується і стає буйним. Як хтось вище написав може і вдарити копитом. Утримання коней це тонка специфіка, і не можна некомпетентним людям давати поради";

"Згідна з тим, що є господарі коней. Та і ці коні коштують відповідно. То ж їх власники знають, що можна, а що ні… Хоч виглядає то все- по дикунськи", — зазначають користувачі.

Фестиваль викликав жваві обговорення в соцмережах

Фестиваль викликав жваві обговорення в соцмережах

Це не перший такий фестиваль на Прикарпатті

Варто зазначити, що це не перший такий фестиваль в Івано-Франківській області. Протягом 2025 року в регіоні було проведено щонайменше три подібних заходи.

Зокрема, в лютому місяці, у селі Космач, що на Косівщині, відбувся благодійний захід під назвою "Фестиваль бутинарів". Під час заходу організували збір коштів на підтримку ЗСУ. Проте, попри шляхетну мету, поводження з тваринами було відповідним.

"Фестиваль бутинарів" на Косівщині

Влітку був проведений триденний фестиваль "Оґир-Фест". Там зібрались любителі коней, гуцульських традицій та доброго ярмаркового духу з усієї України.

Змагання на " Оґир-Фесті". Фото Інформатор

А восени фестиваль "Сила коней Гуцульського краю" був проведений в прикарпатському селі Білі Ослави, що на Надвірнянщині. Організатори запевняли, що на відвідувачів чекають "сила, міць, дух суперництва та незабутня атмосфера прикарпатських традицій".

Фестиваль селі Білі Ослави

