Не страва і не іграшка: спробуйте вгадати, що так називали наші бабусі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це слово знають лише одиниці
У Threads користувачка попросила підписників поділитися улюбленими маловживаними українськими словами. Серед "леліяти", "ирій" і "небокрай" згадали й "пацьорки".
Не всі одразу зрозуміли, про що йдеться. "Телеграф" розповідає, що означає це слово та де його вживали.
За даними "Словника української мови", пацьорки — це дрібні намистини, переважно скляні або дерев’яні, з отвором для нанизування. Також цим словом у розмовній мові могли називати й саме намисто з таких бусин.
Є і друге значення — воно ширше. Пацьорками могли називати мотузки, нитки, шнурки, пасма, а також довгі звисаючі частини тканини чи рослин.
Пацьорки були частиною традиційного жіночого вбрання. Їх нанизували в один або кілька рядів і носили як щоденну прикрасу або доповнення до святкового строю.
У художніх текстах слово вживають саме у значенні дрібних бусин чи прикрас із них. Наприклад: "Вона перебирала червоні пацьорки, готуючись до свята".
У сучасному мовленні це слово трапляється рідко та має діалектне забарвлення. Найчастіше його можна почути від старшого покоління або зустріти в літературі.
Раніше "Телеграф" розповідав про інше маловживане українське слово, яке чули одиниці. Ми розповідали, що воно означає.