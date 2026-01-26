Не страва і не іграшка: спробуйте вгадати, що так називали наші бабусі (фото)

Це слово знають лише одиниці

У Threads користувачка попросила підписників поділитися улюбленими маловживаними українськими словами. Серед "леліяти", "ирій" і "небокрай" згадали й "пацьорки".

Не всі одразу зрозуміли, про що йдеться. "Телеграф" розповідає, що означає це слово та де його вживали.

За даними "Словника української мови", пацьорки — це дрібні намистини, переважно скляні або дерев’яні, з отвором для нанизування. Також цим словом у розмовній мові могли називати й саме намисто з таких бусин.

Є і друге значення — воно ширше. Пацьорками могли називати мотузки, нитки, шнурки, пасма, а також довгі звисаючі частини тканини чи рослин.

Пацьорки були частиною традиційного жіночого вбрання. Їх нанизували в один або кілька рядів і носили як щоденну прикрасу або доповнення до святкового строю.

Намисто "Полуничні пацьорки" — ТМ Ляночко

У художніх текстах слово вживають саме у значенні дрібних бусин чи прикрас із них. Наприклад: "Вона перебирала червоні пацьорки, готуючись до свята".

У сучасному мовленні це слово трапляється рідко та має діалектне забарвлення. Найчастіше його можна почути від старшого покоління або зустріти в літературі.

