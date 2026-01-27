Не трогайте острые предметы: что нельзя делать 27 января, чтобы не навлечь жизненные испытания

В этот день нужно молиться о семейном счастье

Во вторник, 27 января, православные и греко-католики по новому церковному календарю отмечают религиозный праздник — Перенесение мощей святого Иоанна Златоуста. До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 9 февраля.

"Телеграф" рассказывает, что известно о празднике, главные запреты и приметы на этот день.

Что известно о празднике?

В этот день, 27 января, православная и греко-католическая церкви отмечает годовщину перенесения мощей святого Иоанна Златоуста из Коман в Константинополь, которое состоялось в 438 году. Это событие стало символом торжества истины и духовного примирения. Спустя 30 лет после смерти святителя в ссылке император Феодосий II признал несправедливость гонений и покаялся за грехи своих родителей перед честными останками великого учителя.

Святой Иоанн, прозванный Златоустом за свой выдающийся проповеднический дар, был архиепископом Константинополя и бесстрашным обличителем пороков знати. Его принципиальность привела к изгнанию и смерти в пути, однако возвращение его мощей в столицу восстановило церковную справедливость. Праздник напоминает верующим о силе прощения и верности евангельским идеалам вопреки любым преследованиям.

Фото: Freepik

Погодные приметы на 27 января

Если погода теплая — оттепель и потепления будут долгими.

Если громко поют птицы — скоро будет оттепель.

Если холодно и вьюга — зима будет суровой и затяжной.

Что нельзя делать в этот день?

Народные приметы говорят, что в этот день нужно вести себя сдержанно и быть внимательными. Стоит избегать острых предметов, работы с ножами, иглами или другими инструментами. Считается, что если порезаться или уколоться в этот день, то это недобрый знак. Можно навлечь на себя неприятности и жизненные испытания.

