Не чіпайте гострі предмети: що не можна робити 27 січня, щоб не накликати життєві випробування

Цього дня слід молитися про сімейне щастя

У вівторок, 27 січня, православні та греко-католики за новим церковним календарем відзначають релігійне свято — Перенесення мощів святого Іоанна Золотоуста. До переходу на новоюліанський календар це свято відзначалося 9 лютого.

"Телеграф" розповідає, що відомо про свято, головні заборони та прикмети на цей день.

Що відомо про свято?

Цього дня, 27 січня, православна та греко-католицька церкви відзначають річницю перенесення мощів святого Іоанна Золотоуста з Коман до Константинополя, яке відбулося 438 року. Ця подія стала символом торжества істини та духовного примирення. Через 30 років після смерті святителя на засланні імператор Феодосій II визнав несправедливість гонінь і покаявся за гріхи своїх батьків перед чесними останками великого вчителя.

Святий Іоанн, прозваний Златоустом за свій видатний проповідницький дар, був архієпископом Константинополя та безстрашним викривачем пороків знаті. Його принциповість призвела до вигнання та смерті у дорозі, проте повернення його мощів до столиці відновило церковну справедливість. Свято нагадує віруючим про силу прощення та вірності євангельським ідеалам всупереч будь-яким переслідуванням.

Фото: Freepik

Погодні прикмети на 27 січня

Якщо погода тепла – відлига та потепління будуть довгими.

Якщо голосно співають птахи — скоро буде відлига.

Якщо холодно і завірюха — зима буде суворою та затяжною.

Що не можна робити цього дня?

Народні прикмети кажуть, що у цей день треба поводитися стримано і бути уважними. Варто уникати гострих предметів, роботи з ножами, голками чи іншими інструментами. Вважається, що якщо порізатись або вколотись у цей день, то це недобрий знак. Можна спричинити неприємності та життєві випробування.

