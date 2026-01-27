Ее называли "станцией-призраком" и хотели закрыть: как выглядит самая необычная станция метро в Киеве
Здесь нет ни эскалаторов, ни подземелья
Среди всех станций киевского метро одна выделяется кардинально. Ее открыли в 2008 году как временную, но она до сих пор работает и успела обрасти легендами о "призраках" и пустых перронах.
Станция "Красный хутор" на зеленой ветке – единственная в Киеве, работающая под открытым небом. Об этом говорится в видео ТиКиев.
Как появилась необычная станция
"Красный хутор" — конечная станция на Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена, расположенная после станции "Бориспольская". Ее открыли 28 мая 2008 как крайнюю точку зеленой ветки. Сначала ее вообще не собирались строить, но жители левобережных дачных массивов и работники Дарницкого вагоноремонтного завода нуждались в удобном сообщении с городом. Они регулярно обращались к власти с просьбой продлить маршрут метро.
В конце концов, их обращения услышали. Станцию соорудили как временную конечную остановку, но планов изменять это решение пока нет.
Почему называли "станцией-призраком"
Первые годы после открытия поезда прибывали сюда редко. Утром и вечером перроны часто пустовали, потому что пассажиропоток был минимальным. Именно из-за этой безлюдности станция получила свое необычное прозвище.
Внешне "Красный хутор" действительно напоминает обычную платформу для электричек. Никаких подземных переходов, эскалаторов или обычного интерьера метро здесь нет.
Что изменилось за 18 лет
Прошло почти 18 лет, а станция по-прежнему остается конечной на зеленой ветке. Но ситуация с пассажиропотоком кардинально изменилась благодаря активному развитию окружающего района.
Сейчас "Красный хутор" стал важным транспортным узлом для жителей окрестностей. Пустые перроны остались в прошлом, а прозвище "станция-призрак" постепенно забывается.
