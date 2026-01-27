Ее называли "станцией-призраком" и хотели закрыть: как выглядит самая необычная станция метро в Киеве

Здесь нет ни эскалаторов, ни подземелья

Среди всех станций киевского метро одна выделяется кардинально. Ее открыли в 2008 году как временную, но она до сих пор работает и успела обрасти легендами о "призраках" и пустых перронах.

Станция "Красный хутор" на зеленой ветке – единственная в Киеве, работающая под открытым небом. Об этом говорится в видео ТиКиев.

Как появилась необычная станция

"Красный хутор" — конечная станция на Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена, расположенная после станции "Бориспольская". Ее открыли 28 мая 2008 как крайнюю точку зеленой ветки. Сначала ее вообще не собирались строить, но жители левобережных дачных массивов и работники Дарницкого вагоноремонтного завода нуждались в удобном сообщении с городом. Они регулярно обращались к власти с просьбой продлить маршрут метро.

Карта киевского метрополитена

Вход на станцию метро "Красный хутор". Фото — metropoliten.kiev

В конце концов, их обращения услышали. Станцию соорудили как временную конечную остановку, но планов изменять это решение пока нет.

Почему называли "станцией-призраком"

Первые годы после открытия поезда прибывали сюда редко. Утром и вечером перроны часто пустовали, потому что пассажиропоток был минимальным. Именно из-за этой безлюдности станция получила свое необычное прозвище.

Вид из вестибюля. Фото — metropoliten.kiev

На перроне. Фото — metropoliten.kiev

Лестница, ведущая к перрону. Фото — metropoliten.kiev

Внешне "Красный хутор" действительно напоминает обычную платформу для электричек. Никаких подземных переходов, эскалаторов или обычного интерьера метро здесь нет.

Что изменилось за 18 лет

Прошло почти 18 лет, а станция по-прежнему остается конечной на зеленой ветке. Но ситуация с пассажиропотоком кардинально изменилась благодаря активному развитию окружающего района.

Поезд метро на станции "Красный хутор". Фото — metropoliten.kiev

Сейчас "Красный хутор" стал важным транспортным узлом для жителей окрестностей. Пустые перроны остались в прошлом, а прозвище "станция-призрак" постепенно забывается.

