Її називали "станцією-привидом" і хотіли закрити: як виглядає найбільш незвичайна станція метро в Києві

Тут немає ні ескалаторів, ні підземелля

Серед усіх станцій київського метро одна виділяється кардинально. Її відкрили в 2008 році як тимчасову, але вона досі працює і встигла обрости легендами про "привидів" та порожні перони.

Станція "Червоний хутір" на зеленій гілці – єдина в Києві, що працює під відкритим небом. Про це розповідається у відео ТиКиїв.

Як з'явилася незвичайна станція

"Червоний хутір" — кінцева станція на Сирецько-Печерській лінії Київського метрополітену, розташована після станції "Бориспільська". Її відкрили 28 травня 2008 року як крайню точку зеленої гілки. Спочатку її взагалі не збиралися будувати, але жителі лівобережних дачних масивів та працівники Дарницького вагоноремонтного заводу потребували зручного сполучення з містом. Вони регулярно зверталися до влади з проханням продовжити маршрут метро.

Зрештою їхні звернення почули. Станцію спорудили як тимчасову кінцеву зупинку, але планів змінювати це рішення поки немає.

Чому називали "станцією-привидом"

Перші роки після відкриття потяги прибували сюди рідко. Вранці та ввечері перони часто стояли порожніми, бо пасажиропотік був мінімальним. Саме через цю безлюдність станція отримала своє незвичне прізвисько.

Зовні "Червоний хутір" дійсно нагадує звичайну платформу для електричок. Жодних підземних переходів, ескалаторів чи звичного інтер'єру метро тут немає.

Що змінилося за 18 років

Пройшло майже 18 років, а станція досі залишається кінцевою на зеленій гілці. Але ситуація з пасажиропотоком кардинально змінилася завдяки активній розбудові навколишнього району.

Зараз "Червоний хутір" стала важливим транспортним вузлом для мешканців околиць. Порожні перони залишилися в минулому, а прізвисько "станція-привид" поступово забувається.

