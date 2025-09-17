Трамвайные пути над станцией существуют и по сей день, что делает это место уникальным транспортным узлом столицы

Киев большой и быстрый город. Здесь много транспортных узлов, красивых мест и уникальных достопримечательностей. Среди таких и станция метро, когда-то звучавшая, как один из месяцев осени, хотя имела другое происхождение.

"Телеграф" расскажет что это за место. На архивном снимке 1960-70-х годов можно увидеть необычную картину — трамваи не спеша двигаются по мосту, а внизу расположена одна из станций столичного метрополитена. Это место имеет особую историю, ведь его название когда-то напоминало о времени, когда листья желтеют и природа готовится к зиме.

Многоэтажные здания советской эпохи, широкие проспекты и характерная архитектура того времени создают атмосферу прошлых десятилетий. Этот транспортный узел и сегодня остается уникальным — не так уж много мест в Киеве, где трамвай курсирует практически над станцией метро.

Район сохранил свою транспортную важность, хотя название изменилось в соответствии с новым временем. Теперь она напоминает о древнем городе, имеющем историческое наследие.

Что это за город

Это станция метро "Берестейская", которая раньше называлась "Октябрьская" — в честь белорусского города Брест и Брест-Литовского шоссе (ныне Проспект Победы), где и расположена станция.

Станция "Берестейская"

Станция открыта в 1963 году и является одной из старейших на Святошинско-Броварской линии. Станцию метро "Берестейская" переименовали 2 февраля 1993 года. До этого она называлась "Жовтнева" и была переименована во времена независимости Украины. Трамвайные пути над станцией существуют и по сей день, что делает это место уникальным транспортным узлом столицы.

