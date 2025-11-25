Более 150 лет работы – и все в помойку. Как легендарный завод Конотопа превратился в кучку руин

Это предприятие кормило чуть ли не половину города

Конотопский вагоноремонтный завод – одно из старейших промышленных предприятий Украины. В 2014 году после шести лет судебных тяжб его признали банкротом. Предприятие, основанное еще в 1869 году как железнодорожные мастерские, пережило революции, две мировые войны, оккупации и бомбардировки, но не смогло выстоять в независимой Украине.

Как завод с многотысячным коллективом и многомиллионными активами оказался в руках банка и загадочных владельцев, почему "Укрзалізниця" перестала давать заказы, и что осталось от легендарного предприятия сегодня, рассказывает "Телеграф".

От царских мастерских до флагмана советской промышленности: как начиналась работа предприятия

Конотопские железнодорожные мастерские появились в 1868-1869 годах вместе со строительством Курско-Киевской железной дороги. Предприятие быстро стало одним из самых больших в городе. Уже в начале ХХ века здесь работало почти три тысячи рабочих.

Как начиналась работа предприятия

Завод пережил все катаклизмы прошлого столетия. Во время Первой мировой войны оборудование эвакуировали в Курск. В 1929 году мастерские переименовали в Конотопский паровозовагоноремонтный завод. Тогда же построили новые цеха, установили современные станки, а количество работников выросло до семи тысяч.

Немцы во время отступления в 1943 году подорвали все промышленные объекты Конотопа, включая завод. Но восстановление началось сразу же после освобождения города. Предприятие не только вернулось к работе, но досрочно выполнило показатели четвертой пятилетки.

В 1974 году завод получил новое название – Конотопский вагоноремонтный. Он входил в крупнейшие предприятия города. На его балансе находились заводской Дом культуры и другие объекты социальной инфраструктуры.

Банкротство вместо государственной поддержки: когда начались первые серьезные проблемы

Конотопский вагоноремонтный завод сейчас. Фото — Артема Якименко (Artemas Jaak).

Первые проблемы начались после распада СССР. В марте 1995 года Верховная Рада включила завод в список предприятий, не подлежащих приватизации из-за общегосударственного значения. Но даже это не спасло его.

В середине 2000-х годов киевская компания "НПП Укрпромвнедрение" инициировала процедуру банкротства. В начале 2006 года это переросло в мировое соглашение. Кредитор обменял свои требования на активы должника. Компания получила основные активы завода стоимостью 26 миллионов гривен. Полная стоимость всего имущества тогда составила более 30 миллионов человек.

К октябрю 2008 года от крупного предприятия остались только кузнечно-прессовый и литейный цеха, два общежития и небольшие вспомогательные объекты. В октябре 2008 года налоговая инспекция Конотопа возбудила дело о банкротстве. Суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а затем открыл процедуру санации.

Конотопский вагоноремонтный завод разобран на развалины. Фото Артема Якименко (Artemas Jaak).

Альфа-Банк, Кипр и отсутствие заказов: кто виноват в гибели завода

Территория была заброшена еще 14 лет назад

Коллектив завода выступил с инициативой передать предприятие в государственную собственность. Это поддержал Альфа-Банк, финансировавший завод с 2007 года. Банк объяснил, что в 2010-м из-за снижения заказов доходы предприятия сократились, а платежная дисциплина ухудшилась.

От предприятия почти ничего не осталось. Фото Артема Якименко (Artemas Jaak).

Банк продолжал финансирование, но руководство завода не выполнило ни одного бизнес-плана по восстановлению. Альфа-Банк отмечал: завод не получал государственной поддержки, а "Укрзалізниця" не планировала возвращать прежние объемы заказов. Госмонополия предпочитала другие, более современные вагоноремонтные предприятия.

Комитет кредиторов несколько раз отклонил план санации. 5 августа 2014 Хозяйственный суд Сумской области признал завод банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Когда-то предприятие было одним из самых востребованных в регионе

Руины вместо гордости города: что осталось от завода сегодня

Завод был лидером в Украине по проведению капитального ремонта

Процедура ликвидации означала завершение хозяйственной деятельности, отмену арестов имущества и его продажу. Руководителя завода уволили, полномочия владельцев прекратились. Со дня признания банкротом у предприятия не возникало новых обязательств кроме расходов на ликвидацию.

В одном из цехов завода.

Старинные здания завода, которые имели статус памятников местного значения, новые владельцы начали разбирать где-то с 2017 года. Сегодня каждый, кто приезжает в Конотоп на поезде, видит руины за вокзалом.

За забором расположен целый комплекс построек, которым более 100 лет.

Бывшие работники утверждают, что в истории банкротства задействованы не только Альфа-Банк, но и структуры Кипра. Но проверить эти утверждения обычному человеку невозможно. Ниточки запутанного клубка ведут далеко за пределы Конотопа.

Это здание начали строить в далеком 1899 году

Завод, дававший работу тысячам людей и являвшийся одним из старейших промышленных предприятий Украины, перестал существовать. На его месте остались только развалины и вопросы без ответов.

