В Днепре сдают удивительный двухэтажный "дом-хоббита" с собственным паркоместом: цена поразит (фото)

Может быть и для жилья, и под бизнес

Необычное помещение в самом сердце Днепра ищет нового арендатора. Сказочный двухэтажный домик на Троицкой привлек внимание пользователей соцсетей своим креативным интерьером.

Адвокат и риэлтор Анастасия (anastasiia_ruslaniivna) опубликовала объявление в Threads, где подробно описала все преимущества помещения.

По ее словам, общая площадь дома составляет 45 квадратных метров, распределенных на два этажа. Возле здания есть одно паркоместо и летняя терраса, а в самом помещении инвертор. Арендная плата – 20 тысяч гривен плюс коммунальные услуги.

Автор объявления также уточнила, что пространство можно рассматривать и для жилья, и для офиса.

Дом на Троицкой, 18

Вид сбоку

Летняя терраса

Фотографии помещения показывают работу профессионального дизайнера. Интерьер действительно выглядит креативно и нестандартно. Собственник готов рассмотреть любой вид деятельности для будущего арендатора.

Кухня

Первый этаж

Лестница на второй этаж

Интерьер второго этажа

Комната небольшая, но уютная

Ранее в этом домике работала кафе "Душевная". Заведение просуществовало некоторое время, затем там открыли другую кофейню. Она тоже закрылась около года назад.

Пользователи соцсетей активно обсуждают предложение. Один из комментаторов признался, что недавно рассматривал это место для магазина, но столкнулся с рядом препятствий. Другой человек поинтересовался техническими деталями – тарифом на электроэнергию, отоплением и коммунальными платежами.

Мысли о самом интерьере разделились. Кто-то увлекается необычным дизайном, другие реагируют сдержанно. Одна из комментаторок написала: "Тяжелое пространство. Не успокаивает, не вдохновляет… Просто шиза". На что риэлтор ответила: "а кто-то в восторге.. сколько людей, столько мнений".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львове продают самодельный лимузин с бильярдом внутри. Его цена выше 1000 долларов.