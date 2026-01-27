У Дніпрі здають дивний двоповерховий "будинок-хобіта" з власним паркомісцем: ціна вразить (фото)

Може бути і для житла, і під бізнес

Незвичайне приміщення в самому серці Дніпра шукає нового орендаря. Казковий двоповерховий будиночок на Троїцькій привернув увагу користувачів соцмереж своїм креативним інтер'єром.

Адвокатка та ріелтор Анастасія (anastasiia_ruslaniivna) опублікувала оголошення у Тhreads, де детально описала всі переваги приміщення.

За її словами, загальна площа будиночку становить 45 квадратних метрів, розподілених на два поверхи. Біля будівлі є одне паркомісце та літня тераса, а у самому приміщенні інвертор. Орендна плата — 20 тисяч гривень плюс комунальні послуги.

Авторка оголошення також уточнила, що простір можна розглядати і для житла, і для офісу.

Будинок на Троїцькій, 18

Вигляд збоку

Літня тераса

Фотографії приміщення показують роботу професійного дизайнера. Інтер'єр справді виглядає креативно та нестандартно. Власник готовий розглянути будь-який вид діяльності для майбутнього орендаря.

Кухня

Перший поверх

Сходи на другий поверх

Інтер'єр другого поверху

Кімната невеличка, але затишна

Раніше в цьому будиночку працювала кав'ярня "Душевна". Заклад проіснував деякий час, потім там відкрили іншу кофейню. Вона теж закрилась приблизно рік тому.

Користувачі соцмереж активно обговорюють пропозицію. Один з коментаторів зізнався, що нещодавно розглядав це місце для магазину, але зіткнувся з низкою перешкод. Інша людина поцікавилась технічними деталями — тарифом на електроенергію, опаленням та комунальними платежами.

Думки про сам інтер'єр розділились. Хтось захоплюється незвичайним дизайном, інші реагують стримано. Одна з коментаторок написала: "Важкий простір. Не заспокоює, не надихає… Просто шиза". На що ріелтор відповіла: "а хтось в захваті.. скільки людей, стільки думок".

