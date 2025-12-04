Закарпатье как "другая планета"? Риелторы назвали цены на аренду в регионе "неадекватными" — в чем причина безумия

Риелторы объяснили феномен рынка, где логика не работает

Арендовать однокомнатную квартиру в Ужгороде сегодня стоит от 400 долларов в месяц. Это вдвое дороже, чем в Харькове. Цена за квадратный метр аренды в областном центре Закарпатья достигла 11 долларов – столько же, сколько в столице, и в три раза больше, чем в прифронтовом городе. Риелторы называют ситуацию "неадекватной", но спрос держит цены на этом уровне уже почти четыре года.

Почему Закарпатье превратилось в самый дорогой регион для арендаторов, как война изменила рынок недвижимости и есть ли шанс на возврат цен до довоенного уровня, выясняли журналисты "Телеграфа".

Как случилось, что Закарпатье обогнало Киев: сколько стоит квадратный метр арендованного жилья

Статистика ЛУН в октябре

Галина Бучко, риелтор из Ужгорода, до сих пор не может привыкнуть к цифрам, которые называет клиентам.

Цены на аренду в Закарпатье

"В начале полномасштабного вторжения, когда сюда поехало пол Украины, цены взлетели безумно . Объекты забирали без документов, потому что были заблокированы реестры. То, что не продавалось годами, все эти большие дома – они были проданы за считанные недели", – рассказывает эксперт.

По ее словам, цены выросли почти вдвое по сравнению с довоенным периодом. Если до февраля 2022 года однокомнатную квартиру в новостройке можно было купить за 50 тысяч долларов, то уже весной того же года стоимость достигла 75-80 тысяч.

"Это казалось неадекватным, но на сегодняшний день мы имеем такие реалии. Себестоимость строительства, ремонтов, мебели – все пошло вверх", – говорит Бучко.

Но самой болезненной оказалась ситуация с арендой. Еще в августе 2024 года однокомнатную квартиру в Ужгороде можно было снять за 350 долларов. Сегодня найти что-то дешевле 400 долларов почти невозможно. "Двухкомнатные уходят где-то от 500", – добавляет риелтор.

Для сравнения: в Харькове стоимость квадратного метра аренды составляет всего 4 доллара. Однокомнатную квартиру там можно снять за 100-150 долларов, двухкомнатную – за 200 долларов.

Игорь Рега, риелтор из Мукачево, подтверждает: стоимость жилья выросла минимум на 50% с начала войны. "Люди, которые едут с востока и центральной Украины, не торгуются. Им главное, чтобы были жилищные условия", – объясняет он.

Однокомнатная квартира в хорошем состоянии стоит от 8 тысяч гривен, но бывают варианты и за 20-25 тысяч в новостройках. "Народ смирился с этими суммами, потому что есть люди, у которых нет другого выхода", — говорит Игорь Рега.

Хрущевка с унитазом дороже приоритета: закарпатский парадокс, который изменил правила игры

Средние цены на аренду квартир в Ужгороде за 2025 год. Источник — ЛУН

Татьяна Юричко, риэлтор агентства "Альянс" из Ужгорода, рассказывает о неожиданном феномене местного рынка. "Сейчас в спросе квартиры, в которые можно заехать жить. Даже если это старый фонд, хрущевки. Только чтобы там был старый паркет, пусть старенький унитаз, но заехать можно", — говорит эксперт.

Галина Бучко подчеркивает: аренда реагирует на события быстрее рынка купли-продажи. "Когда увеличивается спрос, дешевую аренду разбирают первой. Затем берут более дорогую, потому что не из чего выбрать. А кто новый выходит на рынок, ставит цену, ориентируясь на то, что осталось", — объясняет механизм роста стоимости.

Татьяна Юричко называет конкретные цифры: аренда выросла на 100% по сравнению с довоенным периодом. "В начале войны был бум: цены выросли на 50% за покупку и вдвое за аренду. Затем немного произошел откат, потому что многие строят, есть свободное жилье. На сегодняшний день цены на покупку выросли в целом на 30% от довоенных, но аренда держится высоко", — говорит она.

Аренда квартиры в Ужгороде стоит от 12 до 30 тысяч гривен. Максимальное предложение на рынке – 1200 долларов в месяц. "Есть спрос, поэтому цены держатся. Люди сюда едут, кто готов платить", — резюмирует Юричко.

Игорь Рега из Мукачево подтверждает: аренда подскочила значительно. "Однокомнатная в хорошем состоянии – от 8 тысяч гривен. Могут быть варианты и за 20, и за 25 тысяч в новых домах", – говорит он.

Хватит ли квадратных метров в Ужгороде на всех

Стоимость аренды в Ужгороде, 2025 год. Источник — ЛУН

Галина Бучко объясняет главную причину высоких цен простой арифметикой. "До войны в Ужгороде было 125 тысяч населения. Сейчас говорят, может 300, может 350 тысяч", – говорит она.

"Если говорить о Львове или Ивано-Франковске, то города больше, там большее количество квадратных метров. А Ужгород этим похвастаться не может. Просто нехватка мест ", — объясняет риелторка.

По ее словам, во Львов и Ужгород едет примерно одинаковое количество людей, но во Львове население составляет несколько миллионов, поэтому там есть выбор.

В Закарпатье ехали со всех уголков Украины. "Харьков, Одесса, Киев, Запорожье, Мариуполь, Краматорск, Днепр – отовсюду. Люди, приезжающие из больших городов, сначала спрашивают о бомбоубежищах, инфраструктуре, школах. Но потом понимают, что Ужгород – маленький город, и это перестает быть приоритетом", – говорит она.

Основные требования сводятся к простым вещам: газовое отопление, возможность заехать и жить, бесперебойный свет. "Спрашивают о солнечных панели, коллекторе для воды", — добавляет Татьяна Юричко.

Риелторы сходятся в одном: цены не снизятся, пока будет продолжаться спрос. А спрос держится на том, что Закарпатье остается одним из самых безопасных регионов страны, несмотря на то, что здесь жилье стоит дороже, чем в столице.

