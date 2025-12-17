В Киеве сдают в аренду детские костюмы с советской символикой: при чем тут "Квартал 95"

Всего представлено несколько таких нарядов для фотосессий или других мероприятий

Пока в Украине больше десятилетия идет война, популярное арт-ателье сдает в аренду детские костюмы с советской символикой. Что примечательно, эту компанию активно рекламируют в проектах "Лиги смеха" и других шоу студии "Квартал 95".

Что нужно знать:

В разделе костюмов для детей есть несколько вариантов, которые вызывают недоумение у пользователей сети

Украинцы задаются вопросом, зачем такие костюмы нужны и тем более во время войны

Описание услуг на сайте подано смешанно на украинском и русском языках

Внимание на необычные костюмы обратил украинский журналист Ярослав Жаренов и написал об этом на своей странице в Facebook. Среди ассортимента компании предлагаются костюмы советских пилотов и военных.

Костюм военного

Костюм летчика

Костюмы советских пилотов и военных вызывают ассоциации с СССР и Россией. В условиях войны это может восприниматься как демонстрация "русского прошлого" на фоне вооруженной агрессии против Украины.

К тому же, во время войны спрос на подобного рода костюмы еще и для детей крайне сомнителен.

Отдельно внимание привлекает и языковая политика сайта компании: описание услуг и товаров подано вперемешку на украинском и русском языках.

Сайт karnaval.kiev

Для справки:

Студия "Квартал 95" является продюсерской компанией, основанной в 2003 году. Основатели и ключевые участники — Владимир Зеленский и братьями Сергеем и Борисом Шефирами. Студия создаёт юмористические шоу, сериалы и концерты.

"Лига смеха" — телевизионный проект и шоу, созданное студией "Квартал 95", где команды соревнуются в юморе и импровизации.

