За аренду платить не надо: как выглядит одна из самых дешевых квартир в Кривом Роге (фото)

Новым арендаторам квартиры нужно будет оплачивать только коммунальные услуги

Цены на жилье в Украине достаточно высокие, но в прифронтовых городах можно найти квартиру с мебелью и плитой за оплату коммуналки. Но внешний вид этой жилплощади оставляет желать лучшего.

Хозяин однокомнатной квартиры честно указал, что помещение без ремонта. Соответствующая информация размещена на одном из популярных украинских сайтов.

Квартира площадью 31 м² расположена на девятом этаже многоквартирного панельного дома по адресу: ул. Черкасова, 28. Площадь кухни: 5 м², а санузел смежный. Из коммуникациий есть газ, центральный водопровод, канализация, вывоз отходов, асфальтированная дорога.

Объявление о сдаче в аренду квартиры в Кривом Роге

Также, по словам автора, рядом есть детский сад, школа, почта, Отделение банк, остановка транспорта, ТРЦ. Более того, в доступной близости есть парк, аптека, поликлиника, рестораны и кафе.

Внешний вид квартиры

"Квартира без ремонта. Стоят входные железные двери. Из мебели только раскладной диван не в очень хорошем состоянии, раскладной стол-книжка, шкаф, на кухне стол, пару стульев, газовая плита и тумба для посуды", — пишет автор объявления.

Внешний вид кухни

На кухне нет умывальника

По его словам, в санузле надо заменить кран и бачок для унитаза. А еще на кухне нет рукомойника.

Санузел требует ремонта

"Но если вам такие условия для жизни подходят, можете ничего не делать и жить как есть. При заселении заплатить нужно разово только 1500 грн. за договор и все. Потом через месяц только коммунальные услуги. В самые холодные месяцы отопление будет стоить 800-900 гривен", — добавил автор.

