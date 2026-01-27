Можно поесть даром еще и бонус получить: в "Сильпо" зовут киевлян на бесплатные обеды

Бесплатная еда за честное мнение о вкусе

Сеть "Сильпо" приглашает киевлян на бесплатные дегустации. Условие одно – нужно честно рассказать, что вы думаете о вкусе блюд. За это обещают накормить, да еще и дать денежный бонус.

Компания создала "Клуб дегустаторов" и ищет желающих присоединиться. Об этом "Сильпо" сообщает в соцсети Facebook.

На официальной странице супермаркета рассказали все детали акции. Зарплаты не будет, но еда бесплатная, а в карман – приятный бонус.

Слышали о наших дегустациях? Это гастрорандеву с Гостями, где вы дегустируете наши блюда и выражаете свое честное мнение. Сладко? Немножко не хватает специй? Что-то точно здесь излишне? Мы все слышим, записываем и запоминаем. Цель проста: становиться лучше для вас. И вкуснее! Если хотите присоединиться к нашему Клубу дегустаторов "Сильпо", заполняйте гугл-форму по ссылке. К слову, каждый участник получает приятный бонус в карман, написали в "Сильпо".

Так супермаркет "Сильпо" проиллюстрировал свое сообщение в соцсети

Как это работает? Вы приходите на дегустацию и поочередно пробуете несколько продуктов или готовых блюд. Затем заполняете онлайн-анкету со своими впечатлениями. Правильных ответов нет — сеть ждет именно ваше искреннее мнение. Весь процесс занимает до полутора часов.

Дегустации проводят в трех точках Киева:

офис "Сильпо" по проспекту Павла Тычины, 1В в ТЦ Silver Breeze;

магазин на Кольцевой, 1 в ТРЦ Respublika Park;

магазин на Днепровской набережной 12 в River Mall.

Ежемесячно происходит от четырех до шести таких мероприятий. Проводят их только в будние дни. Время – с 12:00 до 17:00.

Чтобы попасть на дегустацию нужно заполнить гугл-форму на сайте сети. После этого вас добавят в телеграмм-канал. За день-два до события менеджер напишет все организационные моменты — где, когда приходить и что взять с собой.

