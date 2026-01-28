Не оскорбляйте кошек и не трогайте пауков: что нельзя делать 28 января, чтобы не навлечь печали
В этот день есть некоторые запреты, которых следует придерживаться
В среду, 28 января, православные и греко-католики по новому церковному календарю отмечают религиозный праздник — День памяти святого преподобного Ефрема Сирийца или Ефремов день. До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 10 февраля.
"Телеграф" рассказывает, что известно о празднике, главные запреты и приметы на этот день.
Что известно про Ефремов день?
В этот день, 28 января, православная и греко-католическая церковь чтит память Ефрема Сирийца, выдающегося подвижника IV века, чей путь начался с внутренней борьбы и глубокого покаяния.
Под руководством епископа Иакова он принял крещение и посвятил жизнь служению Богу, намеренно оставаясь в чине диакона из-за исключительного смирения.
Главное наследие святого — его богатый литературный и богословский труд, за который его называют мастером покаянной традиции. Он написал сотни гимнов и толкований на сирийском языке, но самым известным его произведением стала молитва "Господи и Владыка жизни моей", ставшая символом Великого поста.
Его творчество и духовные наставления уже более шестнадцати столетий служат ориентиром для верующих, призывая к самопознанию, любви и искоренению гордыни.
Что нельзя делать в Ефремов день?
Согласно народным верованиям, в этот день строго запрещается уничтожение любых живых существ в собственном доме. Не стоит трогать мух, пауков и даже тараканов, так как это плохой знак и может привлечь в дом печали и невзгоды.
Также по приметам в Ефремов день грешно оскорблять или обижать кошек или других домашних животных. Люди верили, что такая жестокость к животным может вернуться к человеку сторицей.
Погодные приметы на 28 января
- Если сильные морозы — весна будет ранней и теплой.
- Если небо ясное и звездное — скоро будут морозы.
- Если громко каркают вороны — к оттепели, а если прячутся — будет похолодание.
