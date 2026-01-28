Не ображайте кішок і не чіпайте павуків: що не можна робити 28 січня, щоб не привернути смуток

Цього дня є деякі заборони, яких слід дотримуватись

У середу, 28 січня, православні та греко-католики за новим церковним календарем відзначають релігійне свято — День пам’яті святого преподобного Єфрема Сирійця чи Єфремів день. До переходу на новоюліанський календар це свято відзначалося 10 лютого.

розповідає, що відомо про свято, головні заборони та прикмети на цей день.

Що відомо про Єфремів день?

Цього дня, 28 січня, православна та греко-католицька церква вшановує пам’ять Єфрема Сирійця, видатного подвижника IV століття, чий шлях розпочався з внутрішньої боротьби та глибокого покаяння.

Під керівництвом єпископа Якова він прийняв хрещення і присвятив життя служінню Богу, навмисно залишаючись у чині диякона через виняткове смирення.

Головна спадщина святого — його багата літературна та богословська праця, за яку його називають майстром покаянної традиції. Він написав сотні гімнів і тлумачень сирійською мовою, але найвідомішим його твором стала молитва "Господи і Владика життя мого", що стала символом Великого посту.

Його творчість і духовні настанови вже понад шістнадцять століть служать орієнтиром для віруючих, закликаючи до самопізнання, любові та викорінення гордині.

Що не можна робити в Єфремів день?

Згідно з народними віруваннями, цього дня суворо забороняється знищення будь-яких живих істот у власному домі. Не варто чіпати мух, павуків і навіть тарганів, тому що це поганий знак і може привернути до будинку печалі, смуток та негаразди.

Також за прикметами у Єфремів день грішно ображати чи кривдити кішок чи інших домашніх тварин. Люди вірили, що така жорстокість до тварин може повернутися до людини сторицею.

Погодні прикмети на 28 січня

Якщо сильні морози – весна буде ранньою та теплою.

Якщо небо ясне та зоряне — незабаром будуть морози.

Якщо голосно каркають ворони — до відлиги, а якщо ховаються — то буде похолодання.

