Украина или США. Где дешевле приготовить борщ и что с ценами (фото, видео)

Стоимость некоторых продуктов отличается по меньшей мере вдвое

Украинка, которая длительное время проживает в Техасе, рассказала, сколько стоит приготовить борщ на семью в США. По ее словам, цена получилась достаточно бюджетной, если сравнивать со стоимостью еды в заведениях.

О расходах на борщ в Техасе девушка рассказала в Тик Ток. Она говорит, что за 4 года жизни в США украинское блюдо готовила множество раз.

На видео девушка делится ценами на продукты в Штатах, отмечая, что их продают не по килограмму, а в паунтах — 450 г. Однако в видео автор уже перечислила все на привычные для украинцев кг и гривны.

Цена борща в США:

1 кг капусты 1,65 доллара — кочан обошел в 2,06 доллара, то есть 87 грн

1 кг картофеля 1,09 доллара, для борща нужно 3 картофелины — 70 центов — 30 грн

1 кг моркови 2,82 доллара – 1 шт стоила 0,32 – 13, 5 грн

1 кг свеклы продают за 3,70 доллара — 2 шт для борща обошлись в 2,5 доллара — 105 грн

1 кг свинины на кости 4,83 доллара — кусочек 8 долларов — 337 грн

томат более 600 г 6,80 доллара — 4 ложки в зажарку 60 центов — 25 грн

Сколько литров борща у девушки вышло она не рассказала, однако общая сумма кастрюли 14 долларов, то есть 597 грн. "Телеграф" решил посчитать, сколько будет стоить такой же набор для борща, но в Украине. Заметим, что цены брали средние.

Какая стоимость борща в Украине:

1 кг капусты 19,95 грн — качан обошелся бы в 30-40 грн

1 кг картофеля 9,99 грн, для борща где-то 5-7 грн

1 кг моркови 7,95 грн — 1 шт стоила бы где-то 4 грн

1 кг свеклы 6,95 грн — 2 шт для борща обошлись бы в 5 грн

1 кг свинины корейка 229 грн — кусочек где-то 200 грн

томатная паста 70 г "Чумак" — 25,4 грн, для борща 2 шт — 50,8 грн

Цены на борщ в Украине

В среднем в Украине, чтобы приготовить борщ, нужно потратить где-то 306,8 грн. То есть, почти в половину меньше, чем в США.

