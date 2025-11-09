"Борщевой набор" в Украине рекордно подешевел: "Телеграф" узнал копеечные цены закупки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В 2025 году борщевой набор стоит значительно дешевле, чем в прошлом
Текущей осенью стоимость белокочанной капусты оказалась втрое ниже, чем в прошлом году. В среднем, килограмм данного овоща сейчас 5-10 гривен, при ценах в 18-25 гривен, наблюдавшихся в 2024-ом.
При этом подобное удешевление наблюдается практически по всем овощам из т.н. "борщевого набора". Директор ФХ "ЛАН АГРО" Василий Сасько в комментарии "Телеграфу" объяснил это реальной ситуацией на полях.
Что нужно знать:
- Овощи значительно подешевели в сравнении с прошлым годом
- Овощей на рынке много
- Падение цен наблюдается по всем позициям борщевого набора
Фермер пояснил, что для лука был очень хороший год. Поэтому он сейчас стоит по 4-5 гривен.
Подробнее читайте в материале: Некоторые популярные овощи стали почти бесплатными: почему это не повод радоваться и чего ждать
Причем, как отмечается, это отпускная цена с бонусом и НДС для магазинов.
Для сравнения: в прошлом году в этот период лук стоил 50-70 гривен, а дефицит был такой, что не знали, где брать.
Морковь тоже потеряла в цене.
"Если поднимется после хранения до 10 гривен, это будет классно", — отметил Сасько.
Свекла сейчас стоит 4 гривны, картофель держится на уровне 10 гривен, капуста – от 5 до 7 гривен за килограмм.
Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в комментарии "Телеграфу" подтвердил, что на некоторые позиции цены действительно вдвое меньше, чем были в 2024 году.
Напомним, "Телеграф" писал, что гречка, которая сейчас продается в магазинах по цене 30-35 гривен, является остатками урожая прошлого года. Новый же стоит уже дороже.