Використовували як захист від злих чар: це українське слово викликало палкі обговорення у Threads

В українській мові безліч настільки цікавих і кумедних слів, що іноді люди з однієї місцевості не можуть дійти згоди про правильність їх вживання. Так, одне слово може дати початок широкій дискусії.
В одній із сомереж дівчина запитала у підписників, як пояснити значення вигуку "Огій", що і стало приводом для палкої суперечки в коментарях. "Телеграф" розповість про цей колоритний українськийй вираз.
Що значить це слово
Насправді, більш розповсюджена версія цього слова звучит як "Агі́й" ("агі" або "угій") — це український діалектний вигук. Він виражає подив, обурення, роздратування, осуд або неприязнь. Часто вживається як знак невдоволення, що фіксується в діалектах, зокрема на заході України. Цей вигук додає емоційного забарвлення висловлюванню, підкреслюючи негативне ставлення до ситуації чи особи.
Це слово можна зустріти і в українській літературі. Зокрема у творах видатних класиків.
"Слухайте, пани, агій на вашу голову!", — писав Остап Вишня.
"Калатаю – не докалатаюся, а далі гадаю собі: "Агій, та чого я тут калатаю", — також вживав цей вислів Іван Франко.
Як відреагували в соцмережі
"Як пояснити людині не з Галичини значення слова "огій"? Бо крім того, як те, що його треба відчути, я не знаю, як інакше роздуплити", — написала дівчина.
"Я з Галичини, але теж дупля не даю", — отримала вона жартівливу відповідь.
Деякі користувачі, уточнили, що, можливо, слово звучить інакше. Зокрема, починається на іншу букву.
"Може "а-гій"?";
"Я знаю агііііііі, агіііій. Але так, то треба відчути";
"Ну мене коли питають то я кажу шо це вигук для підсилення емоційного забарвленння хаха";
"Агій, вогій, є різні інтерпретації. Тільки слова Агій, Бігме, Скамяніло би, Шлях трафив і т.п. це прокльони, тому треба вожати (бути обережним) при їх використанні. Колись знахарки казали малюку: Агій на тебе, як захист від зурочення. На Буковині навіть зараз до немовляти звертаються, агій на тебе або ти поганий";
"Дуже важливий контекст та інтонація (особливо вона). Мені скоріш ближче до "годі вже!", але, знову ж, інтонація та контекст", — пояснили користувачі.
"Я з Тернополя і такого слова не знаю. Що це?";
"Агій) Огій ніхто не каже";
"В нас кажуть тільки через О";
"То те саме, що агііій?";
"Огій — замість тисячі слів";
"Та то ще треба вміти по різному огійкнути, в різних ситуаціях";
"Огій завжди йде з бодайби "огій бодайби";
"Дивлячись з якою інтонацією сказано. Ще маже бути: ох йой та агій або угій";
"То треба вирости у баби-гуцулки)";
"Знаю "агій", а "огій" вперше чую";
"Агій, адивига";
"Мій дід АГІ! використовував замість матюків", — пишуть користувачі.
