Рус

Використовували як захист від злих чар: це українське слово викликало палкі обговорення у Threads

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що значить слово агій в українській мові Новина оновлена 28 січня 2026, 16:44
Що значить слово агій в українській мові. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей вигук має універсальне значення і може виражати широкий спектр емоцій

В українській мові безліч настільки цікавих і кумедних слів, що іноді люди з однієї місцевості не можуть дійти згоди про правильність їх вживання. Так, одне слово може дати початок широкій дискусії.

В одній із сомереж дівчина запитала у підписників, як пояснити значення вигуку "Огій", що і стало приводом для палкої суперечки в коментарях. "Телеграф" розповість про цей колоритний українськийй вираз.

Що значить це слово

Насправді, більш розповсюджена версія цього слова звучит як "Агі́й" ("агі" або "угій") — це український діалектний вигук. Він виражає подив, обурення, роздратування, осуд або неприязнь. Часто вживається як знак невдоволення, що фіксується в діалектах, зокрема на заході України. Цей вигук додає емоційного забарвлення висловлюванню, підкреслюючи негативне ставлення до ситуації чи особи.

Це слово можна зустріти і в українській літературі. Зокрема у творах видатних класиків.

"Слухайте, пани, агій на вашу голову!", — писав Остап Вишня.

"Калатаю – не докалатаюся, а далі гадаю собі: "Агій, та чого я тут калатаю", — також вживав цей вислів Іван Франко.

Як відреагували в соцмережі

"Як пояснити людині не з Галичини значення слова "огій"? Бо крім того, як те, що його треба відчути, я не знаю, як інакше роздуплити", — написала дівчина.

"Я з Галичини, але теж дупля не даю", — отримала вона жартівливу відповідь.

Допис в сомережі
Допис в сомережі

Деякі користувачі, уточнили, що, можливо, слово звучить інакше. Зокрема, починається на іншу букву.

"Може "а-гій"?";

"Я знаю агііііііі, агіііій. Але так, то треба відчути";

"Ну мене коли питають то я кажу шо це вигук для підсилення емоційного забарвленння хаха";

"Агій, вогій, є різні інтерпретації. Тільки слова Агій, Бігме, Скамяніло би, Шлях трафив і т.п. це прокльони, тому треба вожати (бути обережним) при їх використанні. Колись знахарки казали малюку: Агій на тебе, як захист від зурочення. На Буковині навіть зараз до немовляти звертаються, агій на тебе або ти поганий";

"Дуже важливий контекст та інтонація (особливо вона). Мені скоріш ближче до "годі вже!", але, знову ж, інтонація та контекст", — пояснили користувачі.

Коментарі користувачів
Коментарі користувачів

"Я з Тернополя і такого слова не знаю. Що це?";

"Агій) Огій ніхто не каже";

"В нас кажуть тільки через О";

"То те саме, що агііій?";

"Огій — замість тисячі слів";

"Та то ще треба вміти по різному огійкнути, в різних ситуаціях";

Коментарі під дописом
Коментарі під дописом
Коментарі під дописом
Коментарі під дописом

"Огій завжди йде з бодайби "огій бодайби";

"Дивлячись з якою інтонацією сказано. Ще маже бути: ох йой та агій або угій";

"То треба вирости у баби-гуцулки)";

"Знаю "агій", а "огій" вперше чую";

"Агій, адивига";

"Мій дід АГІ! використовував замість матюків", — пишуть користувачі.

Коментарі під дописом
Коментарі під дописом
Коментарі під дописом
Коментарі під дописом

Раніше "Телеграф" розповідав, яке смішне українське слово значить зовсім не те, що здається, оскільки схожим чином називають і наркоторгівців.

Теги:
#Українська мова #Слова #Слово #Значення