Використовували як захист від злих чар: це українське слово викликало палкі обговорення у Threads

Цей вигук має універсальне значення і може виражати широкий спектр емоцій

В українській мові безліч настільки цікавих і кумедних слів, що іноді люди з однієї місцевості не можуть дійти згоди про правильність їх вживання. Так, одне слово може дати початок широкій дискусії.

В одній із сомереж дівчина запитала у підписників, як пояснити значення вигуку "Огій", що і стало приводом для палкої суперечки в коментарях. "Телеграф" розповість про цей колоритний українськийй вираз.

Що значить це слово

Насправді, більш розповсюджена версія цього слова звучит як "Агі́й" ("агі" або "угій") — це український діалектний вигук. Він виражає подив, обурення, роздратування, осуд або неприязнь. Часто вживається як знак невдоволення, що фіксується в діалектах, зокрема на заході України. Цей вигук додає емоційного забарвлення висловлюванню, підкреслюючи негативне ставлення до ситуації чи особи.

Це слово можна зустріти і в українській літературі. Зокрема у творах видатних класиків.

"Слухайте, пани, агій на вашу голову!", — писав Остап Вишня.

"Калатаю – не докалатаюся, а далі гадаю собі: "Агій, та чого я тут калатаю", — також вживав цей вислів Іван Франко.

Як відреагували в соцмережі

"Як пояснити людині не з Галичини значення слова "огій"? Бо крім того, як те, що його треба відчути, я не знаю, як інакше роздуплити", — написала дівчина.

"Я з Галичини, але теж дупля не даю", — отримала вона жартівливу відповідь.

Деякі користувачі, уточнили, що, можливо, слово звучить інакше. Зокрема, починається на іншу букву.

"Може "а-гій"?";

"Я знаю агііііііі, агіііій. Але так, то треба відчути";

"Ну мене коли питають то я кажу шо це вигук для підсилення емоційного забарвленння хаха";

"Агій, вогій, є різні інтерпретації. Тільки слова Агій, Бігме, Скамяніло би, Шлях трафив і т.п. це прокльони, тому треба вожати (бути обережним) при їх використанні. Колись знахарки казали малюку: Агій на тебе, як захист від зурочення. На Буковині навіть зараз до немовляти звертаються, агій на тебе або ти поганий";

"Дуже важливий контекст та інтонація (особливо вона). Мені скоріш ближче до "годі вже!", але, знову ж, інтонація та контекст", — пояснили користувачі.

"Я з Тернополя і такого слова не знаю. Що це?";

"Агій) Огій ніхто не каже";

"В нас кажуть тільки через О";

"То те саме, що агііій?";

"Огій — замість тисячі слів";

"Та то ще треба вміти по різному огійкнути, в різних ситуаціях";

"Огій завжди йде з бодайби "огій бодайби";

"Дивлячись з якою інтонацією сказано. Ще маже бути: ох йой та агій або угій";

"То треба вирости у баби-гуцулки)";

"Знаю "агій", а "огій" вперше чую";

"Агій, адивига";

"Мій дід АГІ! використовував замість матюків", — пишуть користувачі.

