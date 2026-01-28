Більше ніж друзі, ближче ніж рідня: які два українські слова неможливо точно перекласти іншою мовою

Іноземці ніколи не зрозуміють

Деякі українські слова здатні поставити іноземців у глухий кут. Вони не мають точних відповідників в інших мовах, бо несуть у собі цілий пласт культури та традицій.

Експерт з ораторського мистецтва Павло Мацьопа розповів у своєму Instagram про слова, які викликають подив у іноземців. Серед них — особливі назви для людей, що поєднані духовною спорідненістю — кум і кума.

Кум і кума — це люди, які стають духовною родиною через обряд хрещення. Кум — це хрещений батько дитини, а кума — хрещена мати.

За українськими традиціями ці стосунки означають набагато більше, ніж просту участь у церемонії. Кумівство створює міцний зв'язок між сім'ями на все життя.

Кум і кума стають для батьків дитини близькими людьми, на яких завжди можна покластися. Це друзі, порадники, люди, які поруч і в радості, і в біді.

Хрещення дитини

Батьки дитини також стають кумами для хрещених батьків. Така взаємна підтримка формує особливу соціальну мережу, яка об'єднує родини.

В інших мовах немає точного відповідника цим словам. Іноземці можуть сказати "хрещений батько" чи "хрещена мати", але це не передає глибини стосунків, які закладені в українському розумінні кумівства.

