Длиннее Киева: самое большое село Европы теперь находится в Украине, как оно выглядит (видео)

Виды населённого пункта просто завораживают и меняются каждый километры

Самым длинным селом в Европе неофициально считалось село Микуличин, которое сейчас находится в Ивано-Франковской области. Оно растягивалось более чем на 44 километра.

Об том, как выглядит и чем еще особенно это село рассказывает "Телеграф"

Село Микуличин расположено на высоте около 750 метров над уровнем моря. Его длина раскрывается через десятки приселков, разбросанных на холмах и берегах реки Прут.

Справка: В XIX веке Микуличин носил неофициальный статус крупнейшей деревни в Европе и самой большой в Австро-Венгрии. Многочисленные туристические путеводители указывают, что его территория простиралась на 44 километра — от Яремчего до границы с Закарпатьем (длина Киева, по данным госстата, на 2010 год составляла 42 километра). Так продолжалось до 1927 года, когда польское правительство отсоединило от Микуличина Татаров, Ворохту и еще немало мелких поселений, таких как известная ныне Поляница (Буковель). Однако и сейчас размеры села поражают. Оно раскинулось примерно на десять километров.

Микуличин

Что посмотреть

Виды в селе просто завораживают и меняются каждый километры. Здесь можно увидеть старые приселки живущие в тишине горных потоков и дома прячущиеся за огромными елями.

Прут в Микуличине — это не просто река, а эмоциональный центр села. Ее русло меняется в зависимости от времени года, и каждый сезон имеет свой характер. Летом вода холодная и прозрачная, с многочисленными местами, где можно окунуться после долгой прогулки.

Осенью над рекой поднимаются густые туманы, которые делают долину похожей на старые гуцульские легенды, в которых река "дышит" и "говорит". Вечером здесь можно увидеть, как свет ломается на волнах и раскрашивает горы в медные оттенки.

Первые отдыхающие появились в Микуличине еще в конце 1890-х сразу после того, как в эти уголки Карпат пришел железнодорожный путь. Деревня стала развиваться как климатический курорт. Владельцами роскошных вилл были жители Коломыи, Львова и даже Вены. В польское время построены детские лагеря, которые используются до сих пор.

Отдых в селе идеально подходит для лета и зимы. За особый климат, который возникает вследствие встречи теплых и холодных воздушных масс, населенный пункт называют "Долиной ветров".

Микуличин. Фото: Википедия

Чем здесь можно заняться

Отдыхающим и туристам предлагаются походы в лес за грибами, ягодами и лекарственными травами, которыми очень богаты окрестные леса, восхождение на горы, походы к горным озерам, купание и рыбалка в горных реках.

Из Микуличина легко отправиться в горы, и именно этот фактор делает село уникальной точкой для тех, кто ищет настоящий треккинг без массовых скоплений туристов.

Ближайшие горы в окрестностях Микуличина:

гора Круглый Яворник (1221 м)

гора Яворник-Горган (1467 м)

гора Маковица (985 м)

гора Рокита Большая (1100 м)

гора Костел (1049 м)

гора Ягодная (1216 м)

Микуличин. Фото: Википедия

Реки: Прут, Женец, Прутец Чемиговский. В восточной части села расположен водопад Соколовый, а на границе с Татаровым расположены водопады Женецкий и Наринецкий.

Также на расстоянии 10–25 км от Микуличина расположены известные горнолыжные курорты, такие как Ворохта, Яблоница, Буковель, где любителям активного отдыха предлагается множество горнолыжных трасс, как для новичков, так и для профессиональных лыжников и сноубордистов.

Как доехать до Микуличина

Возможные маршруты на автомобиле:

Из Черновцов

• Черновцы – Снятын – Коломыя – Яремче – Микуличин (140 км)

Из Ивано-Франковска

• Ивано-Франковск – Надворная – Яремче – Микуличин (74,3 км)

Из Ужгорода

• Ужгород – Мукачево – Хуст – Рахов – Ясиня – Микуличин (278 км)

Напомним, ранее мы писали о том, как Кременчугское водохранилище похоронило село с богатой историей.