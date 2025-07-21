Вода, как из моря, олени и старинный замок: где в Украине отдохнуть почти без тревог (фото, видео)

Вместо морских курортов украинцы выбирают закарпатское Велятино – как доехать, сколько стоит проживание и что посмотреть

Летом украинцы, несмотря на военные опасности, пытаются отдохнуть и оздоровиться. Часть выбирает для этого Одесщину, где можно купаться в море, а часть пересекает страну, чтобы насладиться уютом и гостеприимством Закарпатья. На смену популярным курортам Косино и Берегово приходят другие, в том числе и "Теплые воды" в Велятино.

Отдых в этом месте подходит для семей с детьми и в целом для тех, кто ищет тишину и горную красоту в сочетании с лечебной силой природных источников. Корреспондент "Телеграфа" лично проверила курорт и исследовала, что можно посмотреть в окрестностях.

Доехать – половина дела

Для того чтобы добраться до Велятино, нужно пройти первый квест — покупка билетов в Хуст. Едут сюда несколько поездов, в том числе "Киев — Солотвино" и "Запорожье — Солотвино". Продажа билетов стартует за 20 дней и с 8 утра уже стоит пытаться их поймать – направление очень популярно. Если вы уже прибыли в Хуст, то рядом с вокзалом есть дорога на которой останавливается маршрутка в Велятино. В будни она ходит раз в час, в субботу – раз в несколько часов, в воскресенье – выходной. Стоит – 20 грн за одну поездку. Добраться села можно и на такси – за 200-250 грн за машину. Можно ехать и на собственном авто. Отметьте, на дороге от Хуста до Велятино есть пограничный пункт контроля, ведь вы будете въезжать в пограничный район через реку Тиса.

Сколько стоит отдых в Велятино

В Велятино немало частных усадеб и санаториев, есть предложения с разными удобствами по разным ценам. За номер на 3-4 человека с санузлом и маленькой кухней нужно заплатить не менее 800 грн, за аренду комнаты с удобствами на этаже — от 500 грн.

В самом лечебно-термальном комплексе "Теплые воды" мест для поселения нет, хотя есть две усадьбы поблизости. Стоимость отдыха в комплексе варьируется в зависимости от продолжительности, количества человек. Для семей есть пакетные предложения. За оплаченные средства вы получаете доступ ко всем термальным бассейнам, трем бассейнам с обычной водой, лежакам, зонам с гамаками и беседками в лесу, бане и развлечениям.

Прайс "Теплые воды" в Велятино

Развлечений в "Теплых водах" немало, для детей есть лазанка, небольшой аквапарк с тремя высотами горок, большая водная горка с полого спуска, подходящая даже для взрослых, теннис и т.д. В термальных бассейнах купаться можно даже в непогоду — часть из них находится в крытом помещении. После посещения нужен душ. Минеральный состав термальных вод в Велятино — 100 граммов солей на каждый литр. Для сравнения: в морской воде их всего около 3 граммов на литр.

Панорама из комплекса

Надувные горки в "Теплых водах"

Полотенце на шезлонге – символ его занятости

Что интересного в Велятино или вокруг

Это село не похоже на курорт в классическом смысле, здесь есть несколько ресторанов с живой музыкой, магазины, санатории. Но в общем — царит традиционная для села тишина. Если хочется поехать на экскурсию – стоит начать с Хуста. Доехать до него можно на маршрутке или такси. Главная приманка – Хустский замок – остатки могучей крепости. Подъем к ней крутой, но посильный и удобный. Посещение бесплатное.

Макет замка по дороге на гору

Руины замка

Замок пережил князей Галицко-Волынского государства, венгерских королей, трансильванских правителей и многочисленные войны. Последнее сражение гарнизона датируется 1717 годом. В 1766 году молния попала в пороховой склад, частично разрушив замок. Несколько десятилетий спустя его начали разбирать на камни для местных зданий. На сегодняшний день сохранились остатки наружных стен, пороховой башни и бастионов. Со смотровой площадки открывается панорама на долину Тисы и город Хуст.

Еще одна локация, достойная посещения находится недалеко от села Изки, известного своими изделиями из лозы. Это оленья ферма и Ранчо "Хайленд".Туда можно добраться с экскурсией, собственным транспортом или местным такси. Это две отдельные структуры, имеющие вход рядом.

На оленьей ферме десятки оленей можно кормить прямо из рук. Их здесь выращивают ради пантов — молодых рогов, из которых делают лекарства. Это единственное в государстве пантовое хозяйство. Вход взрослому – 60 грн, ребенку – 40 грн, ведерко корма также 40 грн.

Оленья ферма возле села Изки

Елени любят полакомиться палочками

На Ранчо "Хайленд" развлечений на разный вкус больше. Цена входа — 120 грн з взрослого, 70 грн с детей от 3 лет. Здесь есть отель, ресторан, много разных животных и птиц, часть из которых можно кормить, например страусы ценят капусту, а козы любят палочки.

Также здесь есть большие поля голубики, которую можно потом приобрести в магазине ранчо, небольшое поле лаванды с фотозонами и улитковая ферма. Последняя привлекает экскурсии и любящих эскарго туристов — здесь можно отведать улиток с разными добавками, но в ресторане в меню присутствуют и классические блюда.

Лавандовые кусты Косуля Различные виды коз и овец. Кенгуру воллаби Страус может укусить Кусты голубики

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди популярных локаций в 2025 году — озеро Свитязь. Однако в этом году там очень высокие цены, что возмутило туристов.