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Вода, как из моря, олени и старинный замок: где в Украине отдохнуть почти без тревог (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Бассейны и некоторые источники – с видом на горы Новость обновлена 21 июля 2025, 10:33
Бассейны и некоторые источники – с видом на горы. Фото Галина Михайлова, "Телеграф"

Вместо морских курортов украинцы выбирают закарпатское Велятино – как доехать, сколько стоит проживание и что посмотреть

Летом украинцы, несмотря на военные опасности, пытаются отдохнуть и оздоровиться. Часть выбирает для этого Одесщину, где можно купаться в море, а часть пересекает страну, чтобы насладиться уютом и гостеприимством Закарпатья. На смену популярным курортам Косино и Берегово приходят другие, в том числе и "Теплые воды" в Велятино.

Отдых в этом месте подходит для семей с детьми и в целом для тех, кто ищет тишину и горную красоту в сочетании с лечебной силой природных источников. Корреспондент "Телеграфа" лично проверила курорт и исследовала, что можно посмотреть в окрестностях.

Доехать – половина дела

Для того чтобы добраться до Велятино, нужно пройти первый квест — покупка билетов в Хуст. Едут сюда несколько поездов, в том числе "Киев — Солотвино" и "Запорожье — Солотвино". Продажа билетов стартует за 20 дней и с 8 утра уже стоит пытаться их поймать – направление очень популярно. Если вы уже прибыли в Хуст, то рядом с вокзалом есть дорога на которой останавливается маршрутка в Велятино. В будни она ходит раз в час, в субботу – раз в несколько часов, в воскресенье – выходной. Стоит – 20 грн за одну поездку. Добраться села можно и на такси – за 200-250 грн за машину. Можно ехать и на собственном авто. Отметьте, на дороге от Хуста до Велятино есть пограничный пункт контроля, ведь вы будете въезжать в пограничный район через реку Тиса.

Сколько стоит отдых в Велятино

В Велятино немало частных усадеб и санаториев, есть предложения с разными удобствами по разным ценам. За номер на 3-4 человека с санузлом и маленькой кухней нужно заплатить не менее 800 грн, за аренду комнаты с удобствами на этаже — от 500 грн.

В самом лечебно-термальном комплексе "Теплые воды" мест для поселения нет, хотя есть две усадьбы поблизости. Стоимость отдыха в комплексе варьируется в зависимости от продолжительности, количества человек. Для семей есть пакетные предложения. За оплаченные средства вы получаете доступ ко всем термальным бассейнам, трем бассейнам с обычной водой, лежакам, зонам с гамаками и беседками в лесу, бане и развлечениям.

Прайс Теплые воды в Велятино
Прайс "Теплые воды" в Велятино

Развлечений в "Теплых водах" немало, для детей есть лазанка, небольшой аквапарк с тремя высотами горок, большая водная горка с полого спуска, подходящая даже для взрослых, теннис и т.д. В термальных бассейнах купаться можно даже в непогоду — часть из них находится в крытом помещении. После посещения нужен душ. Минеральный состав термальных вод в Велятино — 100 граммов солей на каждый литр. Для сравнения: в морской воде их всего около 3 граммов на литр.

Теплые воды Велятино
Панорама из комплекса
Надувные горки в Теплых водах
Надувные горки в "Теплых водах"
Теплые воды Велятин
Полотенце на шезлонге – символ его занятости

Что интересного в Велятино или вокруг

Это село не похоже на курорт в классическом смысле, здесь есть несколько ресторанов с живой музыкой, магазины, санатории. Но в общем — царит традиционная для села тишина. Если хочется поехать на экскурсию – стоит начать с Хуста. Доехать до него можно на маршрутке или такси. Главная приманка – Хустский замок – остатки могучей крепости. Подъем к ней крутой, но посильный и удобный. Посещение бесплатное.

Хустский замок, макет
Макет замка по дороге на гору
Руины Хустского замка
Руины замка

Замок пережил князей Галицко-Волынского государства, венгерских королей, трансильванских правителей и многочисленные войны. Последнее сражение гарнизона датируется 1717 годом. В 1766 году молния попала в пороховой склад, частично разрушив замок. Несколько десятилетий спустя его начали разбирать на камни для местных зданий. На сегодняшний день сохранились остатки наружных стен, пороховой башни и бастионов. Со смотровой площадки открывается панорама на долину Тисы и город Хуст.

Еще одна локация, достойная посещения находится недалеко от села Изки, известного своими изделиями из лозы. Это оленья ферма и Ранчо "Хайленд".Туда можно добраться с экскурсией, собственным транспортом или местным такси. Это две отдельные структуры, имеющие вход рядом.

На оленьей ферме десятки оленей можно кормить прямо из рук. Их здесь выращивают ради пантов — молодых рогов, из которых делают лекарства. Это единственное в государстве пантовое хозяйство. Вход взрослому – 60 грн, ребенку – 40 грн, ведерко корма также 40 грн.

Оленья ферма возле села Изки
Оленья ферма возле села Изки
Оленья ферма Хуст
Елени любят полакомиться палочками

На Ранчо "Хайленд" развлечений на разный вкус больше. Цена входа — 120 грн з взрослого, 70 грн с детей от 3 лет. Здесь есть отель, ресторан, много разных животных и птиц, часть из которых можно кормить, например страусы ценят капусту, а козы любят палочки.

Также здесь есть большие поля голубики, которую можно потом приобрести в магазине ранчо, небольшое поле лаванды с фотозонами и улитковая ферма. Последняя привлекает экскурсии и любящих эскарго туристов — здесь можно отведать улиток с разными добавками, но в ресторане в меню присутствуют и классические блюда.

Лавандовые кусты
Лавандовые кусты
Косуля
Косуля
Различные виды коз и овец.
Различные виды коз и овец.
Кенгуру воллаби
Кенгуру воллаби
Страус может укусить
Страус может укусить
Кусты голубики
Кусты голубики

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди популярных локаций в 2025 году — озеро Свитязь. Однако в этом году там очень высокие цены, что возмутило туристов.

Теги:
#Туризм #Хустский район #Хуст #Велятино #Термальные курорты #Закарпаття