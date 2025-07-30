Такая же священная для закарпатцев, как Ганг для индусов: какие существуют легенды о Тисе

Смерть влюбленных, "дикая вода" и проклятие, которое принесет войны: какие тайны хоронит в себе главная река Закарпатья

Тиса протекает через пять государств и является самой большой водной артерией Закарпатья. Река протяженностью 966 километров берет начало на Раховщине, где сливаются Черная и Белая Тиса. Через Украину проходит всего 201 километр верхнего течения.

Этот водоем имеет многовековую историю, тесно связанную с жизнью местного населения. Название реки известно каждому закарпатцу, но происхождение ее до сих пор вызывает споры среди ученых и краеведов. Подробно в этом разбирался "Карпатский объектив".

Происхождение названия

Куда протекает река Тиса

"Этимологический словарь топонимов Украины" предлагает славянскую версию происхождения названия. Ученые связывают гидроним с праславянским корнем, что означает "давить, тесный" или "плавить, таять". Реконструированная основа указывает на "тесное ущелье, узкое русло", указывающее на горные реки.

87-летний Юрий Ковач из Тячева имеет собственное мнение о названии водоема. Старожил утверждает, что реку назвали в честь дерева тыс, из которого в Хустском замке изготовляли луга и пушечные ядра.

"Я не ученый, но когда-то на Закарпатье были очень густые леса. Здесь вполне естественно могли назвать реку в честь растения. Ведь имеем, например, гору Явірник, или Виноградово в честь винограда", — рассказывает мужчина.

Языковед Иван Галай предлагает другую версию. По его мнению, бывшая Тиса была полноводной артерией вроде Днепра или Дуная, а название означает "тесное ущелье" или "дикая вода".

"Так как наши предки были язычниками, они до принятия христианства поклонялись реке, приписывали ей человеческие качества, поклонялись воде и даже приносили жертвы", — заверил он.

Версия о "чистой воде"

Исследователь закарпатских топонимов Валентин Стецюк склоняется к болгарско-венгерскому происхождению названия. Он считает, что слово происходит от болгарского "таса" или венгерского "tiszta", что означает "чистая".

"Известно, что Закарпатье в течение длительного времени входило в состав Венгрии, поэтому объяснение гидронима следует искать именно в венгерском языке", — отмечает ученый.

Готский историк Иордан, живший на территории современного Крыма, в VI веке описывал Тису как крупную судоходную реку, отмечая ее горную чистоту и прозрачность. Это подтверждает версию происхождения названия от понятия чистоты.

Легенды о сотворении мира и любви

Как выглядит река Тиса

Историк из Хуста Иван Демеш рассказывает о народных преданиях, связанных с рекой. По одной из легенд Бог создал Карпаты и послал ангела проложить борозду для реки, предоставив ему волов и плуг.

"Но в этой лесистой местности росло очень много крапивы и она обжигала ноги посланника Господня, поэтому он вынужден был маневрировать. Поэтому ров получился довольно извилистым и кривым", — объясняет историк.

Существует романтическое повествование о двух влюбленных из разных социальных слоев. Не имея возможности быть вместе из-за запрета родителей, пара прыгнула из пропасти в Тису.

"А Тиса, которая стала последним пристанищем для горцев, от печали зашумела, загудела, забилась между берегами. И с тех пор в память о молодой паре каждую весну она становится полноводной и страшной", — рассказывает Иван Демеш.

Сокровища Атиллы под водой

Атилла – великий полководец древнего мира

Есть также легенда о погребении вождя гуннов Атиллы под водами Тисы.

По народным преданиям, тело Атиллы поместили в три гроба — свинцовый, серебряный и золотой. Чтобы скрыть место захоронения, реку перегородили, пустили на поля, вырыли яму, похоронили вождя с сокровищами и вернули воду на место.

"Чтобы никто не узнал, где похоронен вождь, сначала убили бойцов, выполнявших поручения, затем расстреляли их убийц, а затем и палачей-лучников",

По легенде, раскапывание могилы Атиллы приведет к войнам и катаклизмам, потому что его дух захочет новых завоеваний. Впрочем, сокровища древнего вождя искали многие поколения людей на Закарпатье.

Река-кормилица и символ края

Тиса река

На протяжении веков Тиса была основным источником жизни для закарпатцев. Она орошала земли, давала еду, позволяла торговать с соседними регионами.

"В течение столетий Тиса была для закарпатцев кормилицей. Не зря на берегах водоемов люди возводили поселения", — подчеркивает Иван Демеш.

В настоящее время река потеряла былую полноводность и чистоту. Ежегодно вдоль ее берегов проводятся экологические акции, когда неравнодушные жители и волонтеры очищают устье от мусора. Большинство закарпатцев все равно сохраняет любовь к водной артерии, которая остается символом их края.

Напомним, в карпатских реках водится лосось, но вылавливать его запрещено. Сегодня головатица занесена в Красную книгу Украины, а ее отлов полностью запрещен