Кулинарный символ Закарпатья: что такое завиванцы и чем интересно это блюдо (видео)

Технология приготовления сохраняется десятилетиями и активно адаптируется к современным вкусам

На Закарпатье есть популярное блюдо — завиванцы или крученики, которое давно стало визитной карточкой региона. Они представляют собой рулеты с различной начинкой: мясной, капустной, грибной, сырной и т.д.

Блюдо готовят уже на протяжении долгих лет и их рецепт передавался из поколения в поколение. Сегодня это не только домашнее лакомство, но и популярное блюдо в закарпатских ресторанах и на ярмарках, привлекающее туристов.

Для завиванцев по-ужгородски, берут тоненькие куски говядины, на них выкладывается смесь мелко порезанных вареных яиц, шпика, соленого огурца, тертого картофеля сырого. Рулетик скручивается, скрепляется ниткой, затем обжаривается, потом тушится.

В социальных сетях хозяйки делятся рецептами популярного блюда. К слову, завиванцы могут быть без начинки, но со специальным соусом внутри.

Завиванцы всё чаще становятся частью гастрономических фестивалей и дегустаций. Туристы охотно пробуют блюдо, а местные повара экспериментируют с новыми начинками и подачей, сохраняя при этом традиционную технологию приготовления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как густая сливочная подлива — мачанка, стала кулинарным символом.