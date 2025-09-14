Стилистка превратила найденный в секонде флаг США в символическую вещь и развеселила украинцев (видео)

Работа стилистки понравилась не только результатом, но и концепцией

Украинка нашла в магазине секонд-хенд шторы в виде американского флага. Она превратила их в вещь, которая восхитила украинцев своим символизмом.

Пользователь с ником paulinebigniak, которая является стилисткой, показала в TikTok, что она сшила из штор-флагов. В работе девушке даже помогала ее кошка.

Стилистка сшила из штор в виде американского флага клоунские штаны в бело-красную полоску со сборками. Штаны получились не только очень колоритными, но и концептуальными.

Это отметили в сети. Пишут, что в том, что из флага США вышли клоунские штаны, есть символизм. Ведь непоследовательность действующего президента США и его заигрывание с главой России Владимиром Путиным иногда действительно напоминают цирк, но смеяться не хочется.

Что пишут в сети

Видео набрало почти 10 тысяч "лайков", много распространений и немало комментариев. Вот некоторые из них:

Очень иронично, что из флага США вышли клоунские штаны

Символизм так и прет

Очень концептуально, вы, наверное, использовали метафору на то, что сейчас происходит в мире, геополитике

Шикарный стеб

И круто и канонично

