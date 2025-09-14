Укр

Стилистка превратила найденный в секонде флаг США в символическую вещь и развеселила украинцев (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Девушка сшила из флага США нечто интересное
Девушка сшила из флага США нечто интересное. Фото Коллаж "Телеграф"

Работа стилистки понравилась не только результатом, но и концепцией

Украинка нашла в магазине секонд-хенд шторы в виде американского флага. Она превратила их в вещь, которая восхитила украинцев своим символизмом.

Пользователь с ником paulinebigniak, которая является стилисткой, показала в TikTok, что она сшила из штор-флагов. В работе девушке даже помогала ее кошка.

Стилистка сшила из штор в виде американского флага клоунские штаны в бело-красную полоску со сборками. Штаны получились не только очень колоритными, но и концептуальными.

Это отметили в сети. Пишут, что в том, что из флага США вышли клоунские штаны, есть символизм. Ведь непоследовательность действующего президента США и его заигрывание с главой России Владимиром Путиным иногда действительно напоминают цирк, но смеяться не хочется.

Что пишут в сети

Видео набрало почти 10 тысяч "лайков", много распространений и немало комментариев. Вот некоторые из них:

  • Очень иронично, что из флага США вышли клоунские штаны
  • Символизм так и прет
  • Очень концептуально, вы, наверное, использовали метафору на то, что сейчас происходит в мире, геополитике
  • Шикарный стеб
  • И круто и канонично

А между тем, как рассказывал "Телеграф", в сети не прекращаются шутки о Польше. Главной темой мемов остаются стереотипы об этой стране и вялая реакция на опасность с неба от РФ.

Теги:
#США #Курьез #Шитье