Стилистка превратила найденный в секонде флаг США в символическую вещь и развеселила украинцев (видео)
Работа стилистки понравилась не только результатом, но и концепцией
Украинка нашла в магазине секонд-хенд шторы в виде американского флага. Она превратила их в вещь, которая восхитила украинцев своим символизмом.
Пользователь с ником paulinebigniak, которая является стилисткой, показала в TikTok, что она сшила из штор-флагов. В работе девушке даже помогала ее кошка.
Стилистка сшила из штор в виде американского флага клоунские штаны в бело-красную полоску со сборками. Штаны получились не только очень колоритными, но и концептуальными.
Это отметили в сети. Пишут, что в том, что из флага США вышли клоунские штаны, есть символизм. Ведь непоследовательность действующего президента США и его заигрывание с главой России Владимиром Путиным иногда действительно напоминают цирк, но смеяться не хочется.
Что пишут в сети
Видео набрало почти 10 тысяч "лайков", много распространений и немало комментариев. Вот некоторые из них:
- Очень иронично, что из флага США вышли клоунские штаны
- Символизм так и прет
- Очень концептуально, вы, наверное, использовали метафору на то, что сейчас происходит в мире, геополитике
- Шикарный стеб
- И круто и канонично
