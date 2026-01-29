Стрітення 2026: дати свята за старим та новим стилем, традиції і заборони

Цього року церковне свято відзначається за новим стилем

Стрітення — велике двонадесяте церковне свято, що символізує зустріч Немовляти Ісуса з праведним Симеоном в Єрусалимському храмі на 40-й день після Різдва. У народі цей день традиційно називають днем зустрічі зими з весною.

розповідає, коли за старим і новим стилем відзначається Стрітення, про головні традиції та заборони свята.

Коли Стрітення у 2026 році?

Після переходу ПЦУ та Греко-католицької церкви на новоюліанський календар всі дати релігійних свят змістилися на 13 днів. До таких відноситься і Стрітення, яке за старим стилем відзначається 15 лютого, а по новому — 2 лютого.

Стрітення — це не просто історична дата, це точка перетину двох епох. Зустріч Старого і Нового Завітів: Старець Симеон уособлює світ і закон, що минає, а немовля Ісус — нову еру і надію.

Традиції на Стрітення

На свято Стрітення у храмах проводять урочисті богослужіння. Традиційно там освячуються свічки та вода, які вважаються цілющими та оберігаючими.

Вважається, що стрітенські свічки мають особливу силу і захищають дім від "грому і блискавки". Ці свічки запалюють під час бур та негоди, моляться на них, як на оберіг.

Вода, освячена на Стрітення, цінується так само високо, як і хрещенська. Вважається, що вона має особливу цілющу силу і також служить оберегом.

Що не можна робити на Стрітення?

Не можна займатися ремонтами, важкою фізичною працею та перестановкою меблів.

Не варто цього дня робити генеральне прибирання та займатися побутовими справами.

Не рекомендується вирушати у поїздки та планувати переїзд на цей день.

Не варто лаятись, скандалити, лихословити, ображатися і заздрити.

