Стрітення 2026: дати свята за старим та новим стилем, традиції і заборони
Цього року церковне свято відзначається за новим стилем
Стрітення — велике двонадесяте церковне свято, що символізує зустріч Немовляти Ісуса з праведним Симеоном в Єрусалимському храмі на 40-й день після Різдва. У народі цей день традиційно називають днем зустрічі зими з весною.
"Телеграф" розповідає, коли за старим і новим стилем відзначається Стрітення, про головні традиції та заборони свята.
Коли Стрітення у 2026 році?
Після переходу ПЦУ та Греко-католицької церкви на новоюліанський календар всі дати релігійних свят змістилися на 13 днів. До таких відноситься і Стрітення, яке за старим стилем відзначається 15 лютого, а по новому — 2 лютого.
Стрітення — це не просто історична дата, це точка перетину двох епох. Зустріч Старого і Нового Завітів: Старець Симеон уособлює світ і закон, що минає, а немовля Ісус — нову еру і надію.
Традиції на Стрітення
На свято Стрітення у храмах проводять урочисті богослужіння. Традиційно там освячуються свічки та вода, які вважаються цілющими та оберігаючими.
Вважається, що стрітенські свічки мають особливу силу і захищають дім від "грому і блискавки". Ці свічки запалюють під час бур та негоди, моляться на них, як на оберіг.
Вода, освячена на Стрітення, цінується так само високо, як і хрещенська. Вважається, що вона має особливу цілющу силу і також служить оберегом.
Що не можна робити на Стрітення?
- Не можна займатися ремонтами, важкою фізичною працею та перестановкою меблів.
- Не варто цього дня робити генеральне прибирання та займатися побутовими справами.
- Не рекомендується вирушати у поїздки та планувати переїзд на цей день.
- Не варто лаятись, скандалити, лихословити, ображатися і заздрити.
