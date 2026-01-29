Ваша клавиатура "меченая"? Почему на буквах А и О есть странные черточки

Вы "тыкаете" на эти кнопки ежедневно

Многие украинцы ежедневно нажимают на эти кнопки клавиатуры, даже не задумываясь, что маленькие "черточки" под буквами F (А) и J (О) — это не производственный брак и не элемент декора, а важный инструмент для работы.

Если вы когда-нибудь внимательно рассматривали свою клавиатуру, то наверняка замечали небольшие тактильные выступы на двух клавишах в центральном ряду. В латинской раскладке это F и J, а в кириллической — А и О. Оказывается, эти едва заметные бугорки играют ключевую роль в эргономике работы за компьютером.

Зачем бугорки на кнопках

Основное назначение этих меток — помочь пользователю правильно расположить руки для слепого десятипальцевого метода печати:

Левая рука : указательный палец ложится на клавишу F (А).

: указательный палец ложится на клавишу F (А). Правая рука: указательный палец находит клавишу J (О).

Эти клавиши называют "якорными" или "домашними". Ориентируясь на них на ощупь, вы можете мгновенно вернуть пальцы в исходную позицию ("домашний ряд"), не отрывая взгляда от монитора. Это существенно увеличивает скорость набора текста и снижает количество ошибок.

Современный вид этих выступов — заслуга Джун Э. Ботич, которая запатентовала это улучшение в 2002 году, чтобы усовершенствовать процесс печати на компьютерных клавиатурах. До этого на некоторых устройствах использовались другие маркеры, например, углубления или точки.

Интересный факт

Если у вашей клавиатуры есть отдельный цифровой блок (Numpad) справа, обратите внимание на клавишу "5". На ней также почти всегда есть аналогичный выступ. Он выполняет ту же функцию: помогает быстро найти центр цифровой панели и набирать числа, не глядя на кнопки.

