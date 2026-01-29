Ваша клавіатура "мічена"? Чому на літерах А та О є дивні рисочки

Ви "тикаєте" на ці кнопки щодня

Багато українців щодня натискають на ці кнопки клавіатури, навіть не замислюючись, що маленькі "рисочки" під літерами F(А) та J(О) — це не виробничий брак і не елемент декору, а важливий інструмент для роботи.

Якщо ви колись уважно розглядали свою клавіатуру, то, напевно, помічали невеликі тактильні виступи на двох клавішах у центральному ряду. У латинській розкладці це F і J, а в кирилиці — А і О. Виявляється, ці ледь помітні горбки відіграють ключову роль в ергономіці роботи за комп’ютером.

Навіщо горбки на кнопках

Основне призначення цих міток — допомогти користувачеві правильно розмістити руки для сліпого десятипальцевого методу друку:

Ліва рука : вказівний палець лягає на клавішу F (А).

: вказівний палець лягає на клавішу F (А). Права рука: вказівний палець знаходить клавішу J (О).

Ці клавіші називають "якірними" або "домашніми". Орієнтуючись на них навпомацки, ви можете миттєво повернути пальці у вихідну позицію ("домашній ряд"), не відриваючи погляду від монітора. Це суттєво збільшує швидкість набору тексту та знижує кількість помилок.

Сучасний вигляд цих виступів — заслуга Джун Е. Ботіч, яка запатентувала це покращення у 2002 році, щоб удосконалити процес друку на комп’ютерних клавіатурах. До цього на деяких пристроях використовувалися інші маркери, наприклад, заглиблення чи крапки.

Цікавий факт

Якщо ваша клавіатура має окремий цифровий блок (Numpad) справа, зверніть увагу на клавішу "5". На ній майже завжди є аналогічний виступ. Він виконує ту ж функцію: допомагає швидко знайти центр цифрової панелі та набирати числа, не дивлячись на кнопки.

