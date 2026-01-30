"Карпаты" посреди Киева: в сети показали фото легендарной Колыбы в Голосеево

Деревянная "Колыба" с гонтовой крышей, резными наличниками и запахом зажаренного мяса стала легендарным местом для тысяч киевлян.

В 1970-х годах среди зеленых аллей Голосеевского парка имени Максима Рыльского стояла необычная постройка, напоминавшая гуцульскую хату из Карпат. Для многих киевлян "Колыба" стала не просто рестораном, а настоящим порталом в мир украинской аутентики — без нужды ехать в горы.

На старом фото, которым на днях поделились в сообществе "Ретро Киев", "Колыба" – настоящая жемчужина народной архитектуры посреди городского ландшафта. Она стала символом беззаботного времени, когда киевский Голосеев был настоящим оазисом покоя.

Маленькие Карпаты посреди столицы

Темное деревянное здание с конусообразной гонтовой крышей, резными наличниками и массивными балками выглядело так, будто его перенесли прямо из горной долины. Архитектура хижины вписывалась в популярный тогда тренд "народного стиля" в общепите – когда рестораны и кафе пытались воспроизвести атмосферу сельских домов, казацкой корчмы или карпатских жилищ.

Для многих киевлян поход в Колыбу становился не просто ужином, а маленьким "путешествием" в воображаемые горы. Деревянные скамьи, грубые столы, запах дыма и зажаренного мяса, сумерки – все это создавало ощущение настоящей горной усадьбы, даже если за деревьями ждали городские троллейбусы.

"Колыба" в парке Рыльского

Меню с "изюминкой"

По советским меркам Колыба была местом особенным – сюда приходили не просто перекусить, устроить семейное или праздничное застолье. Меню строили на украинской кухне: мясные блюда, печеный картофель, горячие закуски – то, что стало классикой этнографических кафе. Посредине "Колыбы" был открытый мангал, на котором жарили шашлык.

Для киевлян это был идеальный компромисс между доступностью и экзотикой: без поездки в Карпаты, но с ощущением выхода из повседневной городской рутины. Здесь отмечали дни рождения, устраивали первые свидания, собирались крупными компаниями друзей.

О Голосеевском парке

В 1960–1970-х годах Голосеевский парк превращался в цельное пространство отдыха. Его начали обустраивать еще в 1958 году на базе природного лесного массива. Здесь появились пруды, лодочные станции, спортивные площадки, летний кинотеатр и литературно-мемориальный музей Максима Рыльского.

Колыба органично дополняла эту картину, становясь неформальным центром тяготения для взрослых посетителей, тогда как дети собирались вокруг аттракционов и пляжей. Типичная прогулка выглядела как целый ритуал: сначала аллеями к прудам, лодочная прогулка, а потом – сытный обед или ужин в ресторане под музыку и шум крупной компании. К сожалению, в 1986 году "Колыба" сгорела.

Живая память

Сегодня старые фото Колыбы из Голосеевского парка активно распространяются в социальных сетях, становясь популярным контентом ретро-сообществ, собирающих визуальную историю Киева. В комментариях бывшие посетители вспоминают первые свидания, семейные праздники, "выезды на природу" с друзьями, которые действительно заканчивались за деревянными столами этого ресторана.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел едва ли не самый пафосный ресторан в центре Киева. Заведение просушествовало более 20 лет, и уже в начале 2000-х его закрыли.