"Карпати" посеред Києва: в мережі показали фото легендарної Колиби в Голосієві

Дерев'яна "Колиба" з ґонтовим дахом, різьбленими лиштвами та запахом засмаженого м'яса стала легендарним місцем для тисяч киян

У 1970-х роках серед зелених алей Голосіївського парку імені Максима Рильського стояла незвичайна споруда, що нагадувала гуцульську хату з Карпат. Для багатьох киян "Колиба" стала не просто рестораном, а справжнім порталом у світ української автентики – без потреби їхати в гори.

На старому фото, яким днями поділилися у спільноті "Ретро Київ", "Колиба" – це справжня перлина народної архітектури посеред міського ландшафту. Вона стала символом безтурботного часу, коли київський Голосіїв був справжнім оазисом спокою

Маленькі Карпати посеред столиці

Темна дерев'яна будівля з конусоподібним ґонтовим дахом, різьбленими лиштвами та масивними балками виглядала так, ніби її перенесли прямо з гірської полонини. Архітектура колиби вписувалася в популярний тоді тренд "народного стилю" в громадському харчуванні – коли ресторани й кафе намагалися відтворити атмосферу сільських хат, козацької корчми або карпатських осель.

Для багатьох киян похід до колиби ставав не просто вечерею, а маленькою "подорожжю" в уявні гори. Дерев'яні лави, грубі столи, запах диму і засмаженого м'яса, присмерк – все це створювало відчуття справжньої гірської садиби, навіть якщо за деревами чекали міські тролейбуси.

"Колиба" в парку Рильського

Меню з "цікавинкою"

За радянськими мірками колиба була місцем особливим – сюди приходили не просто перекусити, влаштувати сімейне чи святкове застілля. Меню будували на українській кухні: м'ясні страви, печена картопля, гарячі закуски – те, що згодом стало класикою етнографічних кафе. Посередині "Колиби" був відкритий мангал, на якому смажили шашлик

Для киян це був ідеальний компроміс між доступністю та "екзотикою": без поїздки в Карпати, але з відчуттям виходу з повсякденної міської рутини. Тут відзначали дні народження, влаштовували перші побачення, збиралися великими компаніями друзів.

Про Голосіївський парк

У 1960–1970-х роках Голосіївський парк перетворювався на цілісний простір відпочинку. Його почали облаштовувати ще 1958 року на базі природного лісового масиву. Тут з'явилися ставки, човнові станції, спортивні майданчики, літній кінотеатр і літературно-меморіальний музей Максима Рильського.

Колиба органічно доповнювала цю картину, стаючи неформальним центром тяжіння для дорослих відвідувачів, тоді як діти гуртувалися довкола атракціонів та пляжів. Типова прогулянка виглядала як цілий ритуал: спочатку алеями до ставків, човнова прогулянка, а потім – ситний обід чи вечеря в колибі під музику й гомін великої компанії. На жаль, у 1986 "Колиба" згоріла.

Жива пам'ять

Сьогодні старі фото колиби з Голосіївського парку активно поширюються в соціальних мережах, стаючи популярним контентом ретро-спільнот, що збирають візуальну історію Києва. У коментарях колишні відвідувачі згадують перші побачення, сімейні свята, "виїзди на природу" із друзями, які насправді закінчувались за дерев'яними столами цього ресторану.

