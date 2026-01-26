Такой ее сложно представить: чем удивляет Софийская площадь Киева на уникальном снимке 1970-х (фото)

Вместо "парадной открытки" — десятки автобусов, голубая колокольня Софийского собора и памятник Богдану Хмельницкому

Небесно-голубая колокольня Софийского собора и спокойный ритм советского Киева — так выглядит уникальное архивное фото с середины 1970-х, недавно обнародованное в сети. На нем – центральный символ столицы, Софийский собор, в обыденной атмосфере столицы.

Однако сама площадь в кадре от сообщества "Ретро Киев" предстает в необычном ракурсе. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Путешествие в прошлое

Фотография сохранила момент, когда Софийская площадь была важным транспортным узлом города. Перед фасадом собора видны десятки городских автобусов – голубых, красно-белых, белых. В то время общественный транспорт доминировал на дорогах, а частные автомобили были еще редкостью. Это обыденные кадры, однако именно они передают настоящий ритм жизни столицы той эпохи.

Архитектурная жемчужина

На фото отчетливо видна колокольня Софийского собора — изящное четырехъярусное сооружение с небесно-голубым фасадом и золотым куполом. За ней поднимаются многочисленные купола собора, создавая неповторимый горизонт Киева, знакомый не одному поколению украинцев.

Фото: Павел Штефан

На переднем плане — памятник Богдану Хмельницкому, вокруг которого видны ухоженные аллеи и пешеходы. Атмосфера покоя и порядка, запечатленная на фото, ощутимо контрастирует с динамикой современной площади.

Автобусы на площади

На снимке можно увидеть характерные автобусы Ikarus. Эти венгерские машины начали массово появляться в Киеве в конце 1960-х и стали подлинным символом городского транспорта.

Фото: inst retro_kyiv

Они заменили старые советские модели, и именно такие автобусы впервые превратили перевозку в удобные поездки. До конца 1980-х Софийская площадь даже использовалась как стоянка туристических автобусов – и фото с середины 1970-х фактически фиксирует начало этой традиции.

Как менялось название площади

Не менее интересна топонимическая история этой локации. С 1921 года она называлась площадь Красных героев Перекопа, с 1926 — площадь Героев Перекопа. Во время немецкой оккупации 1941-1943 годов площади вернули историческое название — Софийская. Но уже с 1944-го она стала площадью Богдана Хмельницкого, и только в 1993 году Киев снова вернул ее настоящее название Софийская площадь.

Софийская площадь, современный вид

Ценность архивных фотографий

Такие фотографии сегодня воспринимаются не только как исторический документ, но и как портрет города — Киева, который балансировал между древними святынями и советской реальностью. Они позволяют увидеть, как менялось пространство вокруг главного храма столицы и в то же время — как неизменной оставалась духовная и архитектурная красота Софии Киевской.

