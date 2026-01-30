Вкус 90-х с ароматом обмана. Что не так с "маслом" Rama и как сейчас на нем можно заработать

Вчерашние советские люди верили всему, что говорили в рекламе

В 90-е годы после распада Советского Союза в Украине массово появились зарубежные продукты. Они воспринимались как нечто невероятное, хотя на самом деле часто и вкус и состав были не на высоте. Именно это можно сказать о маргарине "Rama", который воспринимался как изысканное сливочное масло, хотя на самом деле это обычный маргарин.

Rama – это немецкий бренд бюджетного спреда, принадлежащий компании Upfield (Unilever) и продающийся в 65 странах. Спред – это смесь растительных и молочных жиров, который используется как аналог сливочного масла, по сути – обычный маргарин.

Раму выдавали за изысканный продукт

Но в 90-е годы это "масло" в круглых пластиковых коробочках воспринималось как качественный заграничный продукт. Его мазали на хлеб, добавляли в блюда и выпечку. Популярность "Rama" подогревалась и тем, что из-за дефицита и экономического кризиса многим тогда настоящее сливочное масло было недоступно.

все, кому пришлось взрослеть в то время, помнят эту коробочку

Так выглядела Рама

Также спрос на "Раму" был вызван рекламой. Вчерашние советские люди не имели "иммунитета" и верили всему, что говорили в рекламе. В российской рекламе (которую транслировали и в Украине) "Rama" представляли как лучшее, что может быть для хлеба — "Хлеб и Рама, созданы друг для друга". В рекламе вообще избегали определения, что это — слов маргарин или спред не звучало.

А вот в украинской версии рекламы честно говорили, что Rama — это маргарин. Впрочем, все равно воспевали его как невероятно вкусный для намазывания на хлеб.

Почему коробочки от "Rama" не выбрасывали

Отдельно стоит сказать о коробочках от "Рамы". Сейчас трудно это вообразить, а в те далекие времена такие упаковки только начали появляться, их не выбрасывали. Кто-то хранил в них сыпучие продукты или гвозди, кто-то высаживал рассаду, кто-то использовал как мыльницу.

Коробочки от Rama использовали в хозяйстве

Коробочку от "Rama" в Украине продают за сотни гривен

Забавно, но на одном из сайтов продаж сейчас продают пустую коробочку от "Рамы" за немалые деньги. За нее просят 599 гривен. Продавец позиционирует ее как "винтаж и антиквариат", "винтажная коробка от масла Rama".

А сегодня они стоят сотни

