Смак 90-х з ароматом обману. Що не так із "маслом" Rama і як зараз на ньому можна заробити
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вчорашні радянські люди вірили усьому, що казали в рекламі
У 90-і роки після розпаду Радянського Союзу, в Україні масово з'явилися закордонні продукти. Вони сприймалися як щось неймовірне, хоча насправді часто і смак і склад були не на висоті. Саме це можна сказати про маргарин "Rama", який сприймався як вишукане вершкове масло, хоча насправді це — звичайний маргарин.
Rama — це німецький бренд бюджетного спреду, що належить компанії Upfield (Unilever) та продається у 65 країнах. Спред — це суміш рослинних та молочних жирів, який використовується як аналог вершкового масла, по суті — звичайний маргарин.
Але у 90-і роки це "масло" у круглих пластикових коробочках сприймали як якісний закордонний продукт. Його мастили на хліб, додавали у страви та випічку. Популярність "Rama" підігрівалася й тим, що через дефіцит та економічну кризу багатьом тоді справжнє вершкове масло було недоступне.
Також попит на "Раму" був викликаний рекламою. Вчорашні радянські люди не мали "імунітету" та вірили всьому, що казали у рекламі. У російській рекламі (яку транслювали й в Україні) "Rama" представляли як найкраще, що може бути для хліба — "Хлеб и Рама, созданы друг для друга". В рекламі взагалі уникали визначення що це — слів маргарин чи спред не звучало.
А ось в українській версії реклами чесно казали, що "Rama" — це маргарин. Втім все одно оспівували його як неймовірно смачний для намащування на хліб.
Чому коробочки від "Rama" не викидали
Окремо варто сказати про коробочки від "Рами". Зараз важко це уявити, а в ті далекі часи такі упаковки лише почали з'являтися, їх не викидали. Хтось зберігав у них сипучі продукти чи цвяхи, хтось висаджував розсаду, хтось використовував як мильницю.
Коробочку від "Rama" в Україні продають за сотні гривень
Кумедно, але на одному з сайтів продажів зараз продають пусту коробочку від "Рами" за чималенькі гроші. За неї просять 599 гривень. Продавець позиціонує її як "вінтаж та антикваріат", "вінтажна коробка від масла Rama".
Раніше "Телеграф" розповідав про культову "помадку" з дитинства. Що сталося з цукерками "Шкільні" та де їх шукати сьогодні.