Смак 90-х з ароматом обману. Що не так із "маслом" Rama і як зараз на ньому можна заробити

Вчорашні радянські люди вірили усьому, що казали в рекламі

У 90-і роки після розпаду Радянського Союзу, в Україні масово з'явилися закордонні продукти. Вони сприймалися як щось неймовірне, хоча насправді часто і смак і склад були не на висоті. Саме це можна сказати про маргарин "Rama", який сприймався як вишукане вершкове масло, хоча насправді це — звичайний маргарин.

Rama — це німецький бренд бюджетного спреду, що належить компанії Upfield (Unilever) та продається у 65 країнах. Спред — це суміш рослинних та молочних жирів, який використовується як аналог вершкового масла, по суті — звичайний маргарин.

Раму видавали за вишуканий продукт

Але у 90-і роки це "масло" у круглих пластикових коробочках сприймали як якісний закордонний продукт. Його мастили на хліб, додавали у страви та випічку. Популярність "Rama" підігрівалася й тим, що через дефіцит та економічну кризу багатьом тоді справжнє вершкове масло було недоступне.

всі, кому довелося дорослішати в той час, пам'ятають цю коробочку

Так виглядала Рама

Також попит на "Раму" був викликаний рекламою. Вчорашні радянські люди не мали "імунітету" та вірили всьому, що казали у рекламі. У російській рекламі (яку транслювали й в Україні) "Rama" представляли як найкраще, що може бути для хліба — "Хлеб и Рама, созданы друг для друга". В рекламі взагалі уникали визначення що це — слів маргарин чи спред не звучало.

А ось в українській версії реклами чесно казали, що "Rama" — це маргарин. Втім все одно оспівували його як неймовірно смачний для намащування на хліб.

Чому коробочки від "Rama" не викидали

Окремо варто сказати про коробочки від "Рами". Зараз важко це уявити, а в ті далекі часи такі упаковки лише почали з'являтися, їх не викидали. Хтось зберігав у них сипучі продукти чи цвяхи, хтось висаджував розсаду, хтось використовував як мильницю.

Коробочки від Rama використовували у господарстві

Коробочку від "Rama" в Україні продають за сотні гривень

Кумедно, але на одному з сайтів продажів зараз продають пусту коробочку від "Рами" за чималенькі гроші. За неї просять 599 гривень. Продавець позиціонує її як "вінтаж та антикваріат", "вінтажна коробка від масла Rama".

А сьогодні вони коштують сотні

