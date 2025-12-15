Батончик, который помнят до сих пор: куда исчезла "Штучка", и какое похожее лакомство сейчас можно купить в Украине

Четыре вкуса, доступная цена и массовая любовь

Батончик "Штучка", который выпускала кондитерская корпорация "Рошен", — один из тех товаров по которым до сих пор ностальгируют. Небольшой шоколадно-вафельный батончик в шоколаде был четырех вкусов: банан, шоколад, орех и сливки.

Стоил он достаточно дешево, чтобы его могли купить школьники за карманные деньги. Выпуск "Штучки" начался в июле 2002 года и это был для "Рошена" экспериментальный продукт. Одновременно начали производить вафельные торты "Шоколадный замок". И те, и те сладости исчезли с прилавков, несмотря на популярность. Бананова "Штучка", в частности, перестала выпускаться в начале 2010-х.

Упаковки "Штучки"

Компания Roshen начала выпускать шоколадно-вафельный батончик Roshetto. Также недорогой — около 12 грн за штуку, он не завоевал такой же народной любви. Вероятно, из-за более простых вкусов. Есть с черным, молочным шоколадом и ореховым вкусом (арахис).

Шоколадно-вафельный батончик Roshetto

Есть подобные батончики и у других производителей — вафельный батончик "Полюс" одноименной харьковской компании, вафельные конфеты глазированные "Хруст" со вкусом фундука ООО "КБФ", вафельный батончик King Richard от "Бисквит Шоколад" и т.д.

