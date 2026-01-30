Сэкономите почти половину стоимости: в "Сильпо" обвалили цены на сыр, сметану и йогурты

На какие продукты "Сильпо" установило акционные цены

В "Сильпо" на этой неделе обновили акционные ценники на молочный отдел. Часть сыров, сметаны и йогуртов заметно подешевела, а некоторые позиции потеряли почти половину стоимости.

Предложение действует всего несколько дней и охватывает известные украинские бренды. "Телеграф" рассказывает, какие товары в "Сильпо" до 3-4 февраля можно купить со скидками до 48%.

Акция распространяется на фасованные сырки, кисломолочный творог, сметану разной жирности и популярные йогурты. Часть позиций продается дешевле на 20-30%, а отдельные почти наполовину. Ценники уже изменены в магазинах сети.

Наибольшую скидку получил йогурт Hollandia с разными наполнителями 1,5% жирности. Его стоимость снизилась с 57,49 грн до 29,99 грн, что составляет 48%. Также существенно подешевели йогурт Lekker с бананом и клубникой по-гречески 3% и сметана Молокия 10% в стакане.

Список акционных товаров

Сырок "Яготинское" с ароматом ванили 17%, 90г — 23,99 грн вместо 33,49 грн (скидка 28%)

Сыр кисломолочный Яготинский 5%, 350г — 68,99 грн вместо 90,99 грн (скидка 24%)

Сыр кисломолочный "Яготинский" 9%, 350г — 74,99 грн вместо 109,00 грн (скидка 31%)

Сыр "Ферма" кисломолочный 5%, 350г — 74,90 грн вместо 109,00 грн (скидка 31%)

Акция на сыры

Сметана "Молокия" 15%, 300г — 43,99 грн вместо 53,49 грн (скидка 18%)

Сметана "Молокия" 20%, 300г — 50,99 грн вместо 62,99 грн (скидка 19%)

Сметана Молокия 10% стакан, 300г — 34,99 грн вместо 52,49 грн (скидка 33%)

Сметана "РадиМо" 15%, 350г — 43,49 грн вместо 51,99 грн (скидка 16%)

Сметана со скидками

Йогурт Lekker с бананом и клубникой по-гречески 3%, 230г — 45,99 грн вместо 68,49 грн (скидка 33%)

Йогурт Hollandia с разными наполнителями 1,5%, 260г — 29,99 грн вместо 57,49 грн (скидка 48%)

Йогурт "Волошковое поле" 2,8%, 140г в ассортименте — 21,99 грн вместо 29,89 грн (скидка 26%)

Йогурт Лактония Клубника с пребиотиком 1,5%, 450г — 45,99 грн вместо 64,99 грн (скидка 29%)

Акционные цены на йогурты

Напоминаем, что на некоторые продукты скидки действуют до 3 февраля включительно, а на другие — до 4 февраля. Проверить наличие конкретной позиции можно напрямую в супермаркете или через онлайн-площадки сети.

Ранее "Телеграф" писал, какие продукты нужно купить уже сейчас, чтобы не переплачивать вдвое перед Пасхой. Начать формировать праздничный запас нужно уже в январе-феврале.