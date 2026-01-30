Заощадите можна майже половину вартості: у "Сільпо" обвалили ціни на сир, сметану та йогурти

На які продукти "Сільпо" встановило акційні ціни

У "Сільпо" цього тижня оновили акційні цінники на молочний відділ. Частина сирів, сметани та йогуртів помітно подешевшала, а окремі позиції втратили майже половину вартості.

Пропозиція діє лише кілька днів і охоплює відомі українські бренди. "Телеграф" розповідає, які товари у "Сільпо" до 3-4 лютого можна купити зі знижками до 48%.

Акція поширюється на фасовані сирки, кисломолочний сир, сметану різної жирності та популярні йогурти. Частина позицій продається дешевше на 20-30%, а окремі майже наполовину. Цінники вже змінені у магазинах мережі.

Найбільшу знижку отримав йогурт Hollandia з різними наповнювачамм 1,5% жирності. Його вартість знизили з 57,49 грн до 29,99 грн, що становить 48%. Також суттєво подешевшали йогурт Lekker з бананом та полуницею по-грецьки 3% і сметана Молокія 10% у стакані.

Перелік акційних товарів

Сирок "Яготинське" з ароматом ванілі 17%, 90г — 23,99 грн замість 33,49 грн (знижка 28%)

Сир кисломолочний Яготинський 5%, 350г — 68,99 грн замість 90,99 грн (знижка 24%)

Сир кисломолочний "Яготинський" 9%, 350г — 74,99 грн замість 109,00 грн (знижка 31%)

Сир "Ферма" кисломолочний 5%, 350г — 74,90 грн замість 109,00 грн (знижка 31%)

Акція на сири

Сметана "Молокія" 15%, 300г — 43,99 грн замість 53,49 грн (знижка 18%)

Сметана "Молокія" 20%, 300г — 50,99 грн замість 62,99 грн (знижка 19%)

Сметана Молокія 10% стакан, 300г — 34,99 грн замість 52,49 грн (знижка 33%)

Сметана "РадиМо" 15%, 350г — 43,49 грн замість 51,99 грн (знижка 16%)

Сметана зі знижками

Йогурт Lekker з бананом та полуницею по-грецьки 3%, 230г — 45,99 грн замість 68,49 грн (знижка 33%)

Йогурт Hollandia з різними наповнювачами 1,5%, 260г — 29,99 грн замість 57,49 грн (знижка 48%)

Йогурт "Волошкове поле" 2,8%, 140г в асортименті — 21,99 грн замість 29,89 грн (знижка 26%)

Йогурт Лактонія Полуниця з пребіотиком 1,5%, 450г — 45,99 грн замість 64,99 грн (знижка 29%)

Акційні ціни на йогурти

Нагадуємо, на деякі продукти знижки діють до 3 лютого включно, а на інші — до 4 лютого. Перевірити наявність конкретної позиції можна безпосередньо у супермаркеті або через онлайн-майданчики мережі.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти треба купити вже зараз, щоб не переплачувати вдвічі перед Великоднем. Почати формувати святковий запас треба уже в січні-лютому.