5 негигиеничных привычек из СССР, которые сегодня вызывают отвращение

Жизнь тогда не была похожа на нынешнее время

Жизнь в СССР была достаточно сложной, а сама эпоха до сих пор ассоциируется с дефицитом. Из-за напряженки с товарами, нехватки времени и неудовлетворительных бытовых условий людят в те времена приходилось соблюдать гигиену достаточно странными способами.

"Телеграф" решил рассказать читателям о самых негигиеничных привычках из СССР, которые сегодня вызывают недоумение и даже отвращение. К тому же некоторые из них даже могли нанести серьезный вред здоровью.

Странные гигиенические привычки из Союза

Хозяйственное мыло вместо геля для душа и шампуня

В Советском Союзе привычные для нас шампуни начали появляться только в 1980-х годах. Ароматизированное мыло также было редкостью, а о наличии геля для душа можно было только мечтать.

Вместо этого большинство людей использовало обычное хозяйственное мыло и в качестве шампуня, и в качестве геля. Однако содержащиеся в нем жирные кислоты, щелочи, едкий натрий и канифоль наносили непоправимый вред здоровью.

Из-за использования хозяйственного мыла кожа пересыхала, а волосы становились тусклыми и ломкими.

Газеты вместо туалетной бумаги

Туалетная бумага появилась в СССР только в 1969 году и даже тогда она считалась дефицитным товаром, который нужно было еще умудриться достать. До её появления люди активно использовали газеты, журналы и даже листы из старых книг.

Газетную бумагу обычно резали на кусочки и оставляли рядом с унитазом. Тогда это казалось обычной практикой и никто не обращал внимание на грубую текстуру бумаги и раздражение кожи из-за типографской краски.

Полоскание рта вместо чистки зубов

Во времена СССР зубная паста была дифицитным товаром и большинство людей использовали ее "аналог" — зубной порошок, который представлял собой мелко измельчённый абразив. Он сильно повреждал зубную эмаль, но об мало кто задумывался.

Кроме этого в Союзе считалось вполне нормальным ухаживать за полостью рта при помощи обычных полосканий. Для этого использовали кипяченую воду с раствором соли или соды. Такие полоскания "заменяли" классическую чистку зубов. О последствия такого "метода" не стоит даже говорить.

Общие полотенца и банные принадлежности

Многие советские граждане были вынуждены проживать в коммунальных квартирах или общежитиях, где зачастую отсутствовало горячее водоснабжение и проживало большое количество людей. Из-за этого нормально принять душ становилось серьезной проблемой.

Именно поэтому многие люди мылись только раз в неделю в общественных банях, где приходилось пользоваться общими тазиками, ковшиками, лавками и даже мочалками, что было очень негигиенично и способствовало распространению кожных заболеваний.

Также СССР была распространена практика использовать одно общее полотенце для рук, тела и лица, которым вытирались все члены семьи. Также все купались одним мылом и пользовались одной мочалкой.

Многие семьи даже передавали полотенца "по наследству" и такие привычки оставались "нормой" вплоть до 80-х годов.

Одеколон на все случаи жизни

В эпоху СССР одеколон, который содержал спирт и ароматизаторы, нашел широкое применение в повседневной жизни. К примеру, женщины использовали его в качестве средства для снятия макияжа. При этом спиртосодержащий парфюм травмировал глаза, а на лице и губах оставлял следы шелушения.

Мужчины же полоскали одеколоном рот для освежения дыхания, а также применяли его после бритья для обработки кожи и дезинфекции мелких порезов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем в СССР делали треугольные стеклянные бутылки.