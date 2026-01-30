Самый милый праздник зимы: когда и как в Украине отмечается День сурка

В этот день сурок предсказывает весну

День сурка — милый зимний праздник, во время которого сурки предсказывают весну. Традиция отмечать этот день 2 февраля пришла в Украину из США, где праздник отмечают пышно и помпезно. Популярности этому дню и животным добавил одноименный фильм с Биллом Мюрреем, который вышел в 1993 году.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Дне сурка в Украине и как его отмечают у нас.

День сурка — история и традиции

День сурка — это, пожалуй, самый милый зимний праздник, который отмечается 2 февраля. Он, к слову, совпадает с религиозным праздником Сретения, который в народе называют встречей зимы с весной.

День сурка — очень распространенный в США и Канаде праздник, там его отмечают с особой помпезностью. Главный ритуал этого дня — предсказание погоды от сурка. Согласно поверью, в этот день сурок просыпается, выходит из своей норы и "делает прогноз" на весну.

Что значат предсказания сурка:

Если день солнечный: сурок видит свою тень, пугается и прячется обратно в нору. Это знак, что зима продлится еще 6 недель.

Если день пасмурный: сурок не видит тени и спокойно гуляет. Это значит, что весна будет ранней и теплой.

День сурка в Украине

В Украине также отмечают День сурка. Для этого 2 февраля будили харьковского сурка Тимку, которого знает вся страна. Сейчас хранительницей этой традиции является Надежда Токарская — дочь профессора Виктора Токарского, который основал День сурка в Харькове в 2004 году.

День сурка много лет становился в Украине настоящим событием, которое показывали по телевидению и писали о нем в газетах и на сайтах.

Во время войны харьковский Тимка, который со своими сородичами жил на биостанции Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина в селе Нестеровка Купянского района, на некоторое время оказался в оккупации. К счастью, село освободили, а животные на биостанции не пострадали от рук оккупантов.

Однако из-за ситуации с безопасностью во время войны, прогнозы Тимки стали дистанционными, на это событие уже не собираются журналисты. На сегодняшний день Тимка остается главным символом надежды на весну для многих украинцев, а биологи продолжают следить за его состоянием на биостанции, обеспечивая его всем необходимым.

