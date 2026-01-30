Наймиліше свято зими: коли і як в Україні відзначається День бабака

Цього дня бабак передбачає весну

День бабака — миле зимове свято, під час якого бабаки пророкують весну. Традиція відзначати цей день 2 лютого прийшла в Україну зі США, де свято відзначають пишно та помпезно. Популярності цьому дню і тваринам додав однойменний фільм із Біллом Мюрреєм, який вийшов у 1993 році.

"Телеграф" розповідає, що відомо про День бабака в Україні та як його відзначають у нас.

День бабака — історія і традиції

День бабака — це, мабуть, наймиліше зимове свято, яке відзначається 2 лютого. Воно, до речі, збігається з релігійним святом Стрітення, яке у народі називають зустріччю зими з весною.

День бабака — дуже поширене у США та Канаді свято, там його відзначають із особливою помпезністю. Головний ритуал цього дня — прогноз погоди від бабака. Згідно з повір’ям, цього дня бабак прокидається, виходить зі своєї нори і "робить прогноз" на весну.

Що означають передбачення бабака:

Якщо день сонячний: бабак бачить свою тінь, лякається і ховається назад у нору. Це знак, що зима триватиме ще 6 тижнів.

Якщо день похмурий: бабак не бачить тіні і спокійно гуляє. Це означає, що весна буде ранньою та теплою.

День бабака в Україні

В Україні також відзначають День бабака. Для цього 2 лютого будили харківського бабака Тимка, якого знає вся країна. Наразі хранителькою цієї традиції є Надія Токарська — дочка професора Віктора Токарського, який заснував День бабака у Харкові у 2004 році.

День бабака багато років ставав в Україні справжньою подією, яку показували по телебаченню та писали про неї в газетах та на сайтах.

Під час війни харківський Тимко, який зі своїми родичами мешкав на біостанції Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна в селі Нестерівка Куп’янського району, на деякий час опинився в окупації. На щастя, село звільнили, а тварини на біостанції не постраждали від рук окупантів.

Проте через ситуацію з безпекою під час війни прогнози Тимки стали дистанційними, на цю подію вже не збираються журналісти. Сьогодні Тимко залишається головним символом надії на весну для багатьох українців, а біологи продовжують стежити за його станом на біостанції, забезпечуючи його всім необхідним.

