Вы более 30 лет подпевали ей, не зная правды: о чем песня Macarena, покорившая мир (видео)

Этот трек возглавлял чарты десятков стран мира

Есть песни, которые даже спустя десятилетия не теряют популярности. В их числе находится испаноязычный хит Macarena, взрывавший танцполы по всему миру, хотя о настоящем смысле этой песни знают далеко не все.

Это не просто легкий танцевальный трек, в его сюжете скрыта ироничная и даже слегка провокационная история. Песню в 1993 году выпустила группа Los Del Rio, возглавив мировые чарты.

О чем песня Macarena?

Macarena для миллионов слушателей по всему миру, особенно для тех, кто не понимает испанский язык, всегда ассоциировалась прежде всего с заразительным ритмом и знаменитым танцем. Песня более 30 лет является символом праздника и абсолютной легкости. Ее включали на свадьбах, вечеринках, спортивных матчах и даже на официальных мероприятиях и подпевали, не вникая в смысл слов.

Однако за этой веселой мелодией скрывался весьма провокационный смысл. В тексте поется о девушке по имени Макарена, которая изменяет своему парню с двумя его друзьями, не испытывает ни вины, ни сомнений, а наслаждаясь жизнью:

Не беспокойся о моем парне

Парня, которого зовут – Витторино

Ха, я не хочу его, терпеть не могу

Он был очень плохой, так что я…

Хорошо. Что я должна была делать?

Он уехал из города, и два его друга были такие привлекательные…

Особенно ясно этот подтекст раскрывается в версии группы Bayside Boys, где появились английские куплеты. Именно они сделали историю более откровенной и понятной, но для большинства слушателей она так и осталась незамеченной на фоне танцевального бума.

Песню Macarena в 1993 году выпустила группа Los Del Rio

Припев песни звучит как призыв к удовольствию и свободе самовыражения. Вот его перевод:

Подари удовольствие своему телу, Макарена

Оно для того, чтобы ты делала ему приятно

Подари удовольствие своему телу, Макарена

Эйее, Макарена, эй!

Отметим, что композицию выпустил испанский дуэт Los del Rio еще в 1993 году, но настоящий мировой взлет случился в 1995–1996 годах, когда ремикс Bayside Boys с английскими вставками покорил радиостанции, клубы и телевидение.

Macarena возглавила чарт Billboard Hot 100 и удерживалась на первом месте рекордные 14 недель, разошлась миллионными тиражами и вошла в списки самых успешных синглов в истории.

"Телеграф" писал ранее, какая песня не потеряла актуальность спустя 20 лет. Украинцы ее цитируют и перепевают до сих пор.