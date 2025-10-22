Она раскачивала все танцплощадки: какая песня стала взрывной в 2003 году (видео)

Эту песню высоко оценивали музыкальные критики

В 2003 году американская певица Beyonce и рэпер Jay-Z выпустили композицию Crazy in Love, вошедшую в дебютный сольный альбом исполнительницы — Dangerously in Love. Тогда артисты были еще коллегами, а потом поженились.

Beyonce и Jay-Z в 2003 году, фото Getty Images

В украинском языке название песни переводится как "Без ума от любви". В сингле говорится о любви, от которой человек теряет здравый смысл и отдается чувствам. Композиция написана в стиле поп, хип-хоп и R&B. Также в ней слышны элементы соула и фанка 70-х годов.

В композиции содержится сэмпл трека 1970 квартета Chi-Lites — Are You My Woman (Tell Me So), который придал ей яркое звучание. А хук uh-oh, uh-oh у Crazy in Love стал культовым и запомнился публике.

Beyonce и Jay-Z прославились треком Crazy in Love, фото Getty Images

Beyonce и Jay-Z отметили престижной музыкальной премией "Грэмми" за Crazy in Love. Они получили победу в номинациях "Лучшая R&B-песня" и "Лучшее сотрудничество в стиле рэп/пение". По версии журнала Rolling Stone трек признали лучшей песней 21 века.

В клипе певица появилась в белом топе и коротких шортах, показав хореографию на улице. Также она меняла еще несколько образов: оливковый мини-костюм, короткий розово-оранжевый бомбер с оливковыми брюками и блестящий купальник с шубой. Jay-Z появился в видеоработе в кепке и темной куртке. По состоянию на октябрь 2025 клип просмотрели более 915 миллионов пользователей.

Beyonce и Jay-Z — Crazy in Love

