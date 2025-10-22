Укр

Она раскачивала все танцплощадки: какая песня стала взрывной в 2003 году (видео)

Виктория Козар
Читати українською
Люди танцуют на дискотеке
Люди танцуют на дискотеке. Фото freepik.com

Эту песню высоко оценивали музыкальные критики

Отдельные песни остаются популярными, несмотря на время. Их слушали десятки лет назад и продолжают включать сейчас. Например, трек "Старые фотографии", созданный Кузьмой Скрябиным.

В 2003 году американская певица Beyonce и рэпер Jay-Z выпустили композицию Crazy in Love, вошедшую в дебютный сольный альбом исполнительницы — Dangerously in Love. Тогда артисты были еще коллегами, а потом поженились.

Beyonce и Jay-Z песня Crazy in Love
Beyonce и Jay-Z в 2003 году, фото Getty Images

В украинском языке название песни переводится как "Без ума от любви". В сингле говорится о любви, от которой человек теряет здравый смысл и отдается чувствам. Композиция написана в стиле поп, хип-хоп и R&B. Также в ней слышны элементы соула и фанка 70-х годов.

В композиции содержится сэмпл трека 1970 квартета Chi-Lites — Are You My Woman (Tell Me So), который придал ей яркое звучание. А хук uh-oh, uh-oh у Crazy in Love стал культовым и запомнился публике.

Beyonce и Jay-Z
Beyonce и Jay-Z прославились треком Crazy in Love, фото Getty Images

Beyonce и Jay-Z отметили престижной музыкальной премией "Грэмми" за Crazy in Love. Они получили победу в номинациях "Лучшая R&B-песня" и "Лучшее сотрудничество в стиле рэп/пение". По версии журнала Rolling Stone трек признали лучшей песней 21 века.

В клипе певица появилась в белом топе и коротких шортах, показав хореографию на улице. Также она меняла еще несколько образов: оливковый мини-костюм, короткий розово-оранжевый бомбер с оливковыми брюками и блестящий купальник с шубой. Jay-Z появился в видеоработе в кепке и темной куртке. По состоянию на октябрь 2025 клип просмотрели более 915 миллионов пользователей.

Beyonce и Jay-Z — Crazy in Love

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая песня была безумно популярной в 2010 году. Ее слушали по всему миру.

#Песня #Beyonce